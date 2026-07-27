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Fiestas Patrias 2026: ATU publica horarios del transporte público durante los feriados del 28 y 29 de julio

La ATU publicó los horarios del transporte público para que la población tenga conocimiento de las modificaciones que se efectuarán del 28 al 29 de julio.

ATU publica horarios del transporte público
ATU publica horarios del transporte público (Difusión)

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/07/2026

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A un día del inicio de los feriados nacionales por Fiestas Patrias, correspondientes al 28 y 29 de julio, la ATU anunció los horarios de funcionamiento del transporte público que regirán durante ambas fechas para los servicios bajo su competencia.

ATU exhorta a la población a tomar sus precauciones

Por medio de una imagen difundida en sus redes sociales desde la cuenta oficial de la ATU, la institución se pronunció para dar a conocer los horarios que se manejarán por Fiestas Patrias desde mañana, 28 de julio, un fecha de relevancia porque se ejecutará la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en honor a los 205 años de independencia del país.

"¡Toma nota! Estos son los horarios especiales del transporte público para el 28 y 29 de julio. Planifica tus viajes con anticipación y disfruta de unas Fiestas Patrias con traslados seguros y sin contratiempos", expresó el comunicado

Esta información cobra relevancia por la demanda de los servicios al ser días excepcionales en las que se involucran ciudadanos de toda la capital.

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¿Cuáles serán los horarios disponibles en los que operará el transporte público?

Horarios Metropolitano

  • Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.
  • Expreso 1: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Servicios alimentadores: hasta las 11:00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: De 5:30 a. m. a 10:00 p. m.

Frecuencia de trenes:

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  • Martes 28 de julio: cada 5.5 a 15 minutos.
  • Miércoles 29 de julio: cada 6.5 a 15 minutos.

Línea 2 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: De 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredores complementarios

  • Horario: De 5:00 a. m. a 11:00 p. m.

Aerodirecto

  • Operará con sus rutas y horarios habituales.

Horario del transporte público regular

  • Líneas de servicio regular (buses, microbuses, líneas)
  • Horario: De 4:30 a. m. a 12:00 a. m.

Servicio de taxi autorizado

  • Horario: Operará las 24 horas.

ATU publica horarios del transporte público
ATU publica horarios del transporte público

Esta información difundida por la Autoridad de transporte urbano para Lima y Callao (ATU) es de importancia ya que por ser este para de días declarados no laborables, la población aprovecha la ocasión para visitar diferentes puntos de la capital para pasar las fechas celebrando la independencia del Perú.

Finalmente, la ATU hizo de conocimiento estos horarios de transporte público por Fiestas Patrias para que los ciudadanos tomen sus precauciones en cuanto a sus movilizaciones por el 28 y 29 de julio.

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