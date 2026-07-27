Elecciones Municipales 2026: ONPE habilitó ENLACE OFICIAL para conocer local y mesa de votación

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir de este viernes 24 de julio, la ONPE actualizó su información para conocer el local y mesa de votación en los próximos comicios electorales para elegir representates a nivel regional y distrital que se llevarán a cabo el 4 de octubre de este año.

Plataforma digital para consultar el local y mesa de votación

Una vez concluidas las gestiones digitales que se preparan con anticipación para la jornada electoral, la ONPE ha anunciado que ya se encuentra disponible el enlace oficial para consultar el local de votación en el que se ejecutarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Para ello, los usuarios deberán ingresar al siguiente ENLACE e ingresar su número de DNI. De esta manera, podrán revisar su local de votación y mesa de sufragio y otros detalles necesarios para el próximo 4 de octubre.

¿Cómo saber si salí dentro del sorteo de miembros de mesa?

La institución encargada de los comicios, detalló que, los ciudadanos podrán verificar si salieron seleccionados como miembros de mesa en la siguiente jornada electoral por medio de un enlace en el que deberán seguir una serie de pasos.

Acceder al sitio oficial de consulta electoral de la ONPE a través del siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Colocar el número de tu DNI en el área asignada por la plataforma.

Compruebas tu situación actual: el sistema revela si fuiste elegido como miembro de mesa.

Comprueba tu rol dentro de las elecciones: revisa si eres titular, suplente, tercer miembro, presidente o secretario, así como el local de votación asignado.

¿No votaste en las elecciones pasadas? Verifica si tienes multas electorales

Los usuarios interesados en conocer si tienen multas vigentes, ya sea que no hayan ido a votar en las elecciones generales 2026, deberán ingresar al siguiente enlace y seguir cuatro sencillos pasos, solo con su número de DNI:

Ingresar a la página del JNE a través del enlace https://multas.jne.gob.pe/login.

Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresa el código captcha.

Revisa el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

Realiza el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE

Finalmente, ante la próxima jornada electoral en el que se llevarán a cabo las Elecciones Municipales 2026, la ONPE dio a conocer a los ciudadanos las herramientas digitales para consultar el local y mesa de votación.