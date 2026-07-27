Viajar por Fiestas Patrias cuesta hasta cuatro veces más: pasajes desde Lima y provincias llegan a S/200

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El inicio del feriado largo por Fiestas Patrias generó un fuerte incremento en el precio de los pasajes interprovinciales desde Lima hacia diversas ciudades del centro y sur del país.

Decenas de pasajeros denunciaron que las tarifas llegaron a multiplicarse hasta por cuatro en terminales terrestres en Lima como Yerbateros, en San Luis, y Atocongo, en San Juan de Miraflores, donde la alta demanda provocó una considerable alza en los costos de viaje.

Tarifas se disparan en Lima

El inicio del feriado largo por Fiestas Patrias provocó un fuerte aumento en el precio de los pasajes interprovinciales desde Lima hacia ciudades del centro y sur del país. En terminales como Yerbateros, San Luis y Atocongo, pasajeros denunciaron que las tarifas llegaron a cuadruplicarse debido a la alta demanda.

Los viajeros señalaron que las empresas de transporte elevaron sus precios conforme se acercaban los días centrales del feriado. En algunos casos, pasajes que normalmente cuestan entre S/30 y S/50 llegaron a venderse hasta en S/200, sobre todo para destinos de la sierra central. Los usuarios cuestionaron que estos incrementos afecten a quienes viajan por vacaciones, trabajo, salud o para reunirse con sus familiares.

Terminal terrestre de Yerbateros es de lo más concurridos en la capital

Situación en Trujillo

Decenas de ciudadanos llegaron al terminal terrestre de Trujillo para viajar hacia distintos puntos del país. Entre los destinos con mayor demanda figuran Lima y Piura.

Los pasajes desde la 'Ciudad de la Eterna Primavera' con destino a Lima no registran un incremento generalizado y se mantienen dentro de sus rangos habituales. Las tarifas oscilan entre S/70 y S/200, dependiendo de la empresa y el tipo de servicio. Incluso, pasajeros señalaron que el alza apenas alcanzó el 5 %, por lo que los precios se han mantenido relativamente estables durante el feriado.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A pocos días de concluir el feriado por Fiestas Patrias, ciudadanos llegan al terminal terrestre de Trujillo para trasladarse a distintos puntos del país. Entre los destinos con mayor demanda destacan Lima y Piura.



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Situación en Arequipa

En Arequipa, el precio de los pasajes interprovinciales disminuyó en el terminal terrestre, situación que viene siendo aprovechada por los viajeros para recorrer distintas ciudades del país durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

Familias enteras tienen como principales destinos a Lima y Cusco. Algunos pasajeros señalaron que las tarifas bajaron considerablemente, encontrando boletos desde S/20. Sin embargo, no ocurre lo mismo en todas las rutas: los pasajes con destino a Puno aumentaron hasta S/70, mientras que viajar a Puerto Maldonado cuesta actualmente hasta S/200, cuando antes el boleto se vendía por alrededor de S/120.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Arequipa se redujo el precio de los pasajes en terminal terrestre. Viajeros aprovechan la novedad para poder recorres el interior del país por el feriado de Fiestas Patrias.



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Los viajeros provenientes de Lima coincidieron en que el aumento de precios suele registrarse en todos los feriados largos; sin embargo, aseguraron que este año las tarifas alcanzaron niveles mucho más altos que en temporadas anteriores. Ante ello, solicitaron la intervención de las autoridades para supervisar el servicio y evitar abusos en el costo de los pasaje por Fiestas Patrias.

En contraste, los pasajeros que viajan desde Trujillo y Arequipa señalaron que el incremento en el precio de los pasajes ha sido mínimo. En la mayoría de los casos, las tarifas se mantienen dentro de rangos considerados accesibles, aunque varían según la empresa de transporte y el tipo de servicio.