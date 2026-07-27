Elmer Cuba: el perfil del nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa Keiko Fujimori anunció, este lunes 27 de julio, la designación del economista Elmer Cuba como el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Destacándolo como una de las principales figuras técnicas de su primer gabinete.

La presentación se realizó un día antes de la asunción del nuevo Gobierno, en la que la mandataria aseguró que el objetivo de su gestión será recuperar la estabilidad, confianza y el crecimiento de la economía que beneficie directamente a la población peruana.

¿Quién es Élmer Cuba?

Elmer Cuba es un economista con una amplia trayectoria en el sector público y privado. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como director del Banco Central de Reserva (BCRP) y Indecopi. Además, es socio de la consultura Macroconsult, donde ha desarrollado análisis sobre la política económica, crecimiento, inversión y finanzas públicas.

También ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad del Pacífico y ESAN. Además, ha brindado asesorías a organismos nacionales e internacionales.

Élmer Cuba cuenta con experiencia en el sector público y docencia universitaria

Fujimori reslta su trayectoria

Durante su presentación, Fujimori destacó que la experiencia de Cuba será clave para afrontar los desafíos económicos del país y garantizar un manejo técnico de las finanzas Según la presidenta electa, el nuevo titular del MEF tendrá la responsabilidad de impulsar un entorno favorable para las inversiones, fomentar la generación de empleo y consolidar el crecimiento económica del Perú

Keiko Fujimori anunciando a Espá, Galarreta y Cuba, integrantes de su gabinete

Las metas trazadas de Cuba

Por su parte, Elmer Cuba señaló que uno de los principales retos de su gestión será lograr el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para los ciudadanos, con empleos de mayor calidad y mejores salarios. Asimismo, indicó que trabajará para optimizar el uso de los recursos del Estado.

Su designación ha sido interpretada como una apuesta por un perfil técnico y especializado para conducir la política económica del próximo Gobierno. Con su experiencia en instituciones públicas, consultoría y análisis macroeconómico. Cuba asumirá el resto de mantener la estabilidad fiscal, incentivar la inversión pública y responder a las expectativas de crecimiento económico planteadas por la nueva administración.