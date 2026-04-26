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Defensa armada

Patrulla del Ejército abate a cinco presuntos narcoterroristas durante una operación antidrogas en Huancavelica

Las fuerzas del orden abrieron fuego contra un vehículo que omitió la orden de detención en una ruta clave del narcotráfico, dejando un saldo de víctimas mortales del lado de los presuntos delincuentes.

Camioneta interceptada en sector Puente Mellizos.
Camioneta interceptada en sector Puente Mellizos.

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/04/2026

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Una patrulla del Ejército del Perú abatió a cinco personas durante un operativo de inteligencia en el sector Puente Mellizos, Huancavelica. Los militares dispararon contra una camioneta que no se detuvo ante la voz de alto mientras realizaban controles contra el tráfico ilícito de drogas en la zona.

Intervención armada en ruta estratégica del narcotráfico

El incidente ocurrió cerca de la hidroeléctrica del Mantaro, punto crítico utilizado por el narcotráfico para el traslado de sustancias ilícitas. Las autoridades empezaron con el operativo luego de recibir reportes sobre el movimiento de cargamentos desde el Vraem hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

Según Canal N, este operativo se dio mediante operaciones de inteligencia que venían alertando sobre el uso de esta zona para trasladar droga desde el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) a diversas regiones aledañas.

Durante el enfrentamiento armado, cinco ocupantes del vehículo involucrado perdieron la vida, mientras que otros dos resultaron heridos. El personal militar y policial no registró bajas, procediendo de inmediato a asegurar el área del Puente Mellizos para facilitar las diligencias correspondientes del Ministerio Público.

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Investigación policial y peritaje al armamento militar

Tras eso, la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de sus redes confirmó que el personal del Ejército involucrado se encuentra bajo investigación, mientras se analizan las evidencias y el armamento incautado tras la operación.

"Personal militar interviniente se encuentra sujeto a las acciones correspondientes dentro del proceso de investigación, al igual que el armamento incautado en la zona", informó.

El caso fue asumido por el DEPINCRI PNP Huanta, trabajando en conjunto con fiscalías especializadas en drogas de Huancayo. Las autoridades se encuentran en el lugar, donde se encontraron "evidencias que vienen siendo materia de investigación".

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Estas diligencias se vienen desarrollando en coordinación de la Fiscalía Provincial Penal de Pampas y la Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas. Los agentes policiales recolectaron evidencias físicas en la carretera que serán fundamentales para reconstruir los hechos con objetividad y transparencia.

La institución policial reafirmó su compromiso con el debido proceso para garantizar que todas las diligencias se realicen conforme a ley. La custodia de las armas utilizadas por la patrulla militar permitirá establecer si existió una respuesta proporcional frente a los ocupantes civiles.

"La PNP reafirma su compromiso con la verdad, actuando con objetividad, transparencia y respeto irrestricto al debido proceso", comunicó. 

La supervisión de la Fiscalía será vital para transparentar este enfrentamiento en el VRAEM. Las diligencias policiales en curso permitirán confirmar si el uso de la fuerza fue justificado frente al flagelo del tráfico ilícito de drogas en Huancavelica.

Temas relacionados Ejército del Perú enfrentamiento armado Huancavelica Narcoterrorismo operativo antidrogas Vraem

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