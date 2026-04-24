Enrique Valderrama respalda salida de Piero Corvetto tras cuestionada gestión en la primera vuelta electoral

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La salida de Piero Corvetto de la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha generado diversas reacciones en el espectro político peruano, destacando la postura de el excandidato Enrique Valderrama, quien calificó como positiva la dimisión del funcionario tras los graves errores logísticos reportados recientemente.

Cuestionamientos a la transparencia del proceso electoral

Según el líder aprista a través de Exitosa, la administración saliente demostró una falta de preparación alarmante durante la primera vuelta, lo que generó desconfianza en la ciudadanía y en las organizaciones políticas participantes. Para el político, la permanencia de la autoridad electoral resultaba insostenible para la democracia.

El representante del partido aprista sostuvo que existieron fallas críticas en la cadena de custodia del material y demoras injustificadas en la instalación de mesas de sufragio. Estos eventos, a su criterio, configuran un escenario de negligencia administrativa que no podía ser pasado por alto.

El despliegue del material electoral sufrió interrupciones que vulneraron la seguridad del voto en diversas regiones. Valderrama argumentó que estos hechos restaron legitimidad al trabajo institucional, obligando a una reestructuración inmediata para salvaguardar la confianza de los electores peruanos.

La postura del excandidato subraya que no era racional enfrentar una segunda vuelta electoral bajo el mando de una gestión tan cuestionada administrativamente. Para el político, el paso al costado de la autoridad permite que el proceso recupere cierta estabilidad institucional necesaria.

Necesidad de reformas en los organismos del sistema electoral

La renuncia de Piero Corvetto abre un debate sobre la estructura actual de los entes encargados de organizar los comicios. Según Valderrama, es imperativo que el nuevo liderazgo garantice la neutralidad y eficiencia operativa para evitar que se repitan incidentes que empañen la voluntad popular.

"Creo que ha hecho bien en renunciar", afirmó el excandidato aprista

El dirigente político también sugirió que el Congreso debería evaluar la unificación de los órganos electorales para mejorar el control de los procesos. Esta propuesta busca eliminar la duplicidad de funciones y asegurar que la ejecución de los comicios sea mucho más transparente.

Según las declaraciones brindadas, la fiscalía debe continuar investigando las presuntas irregularidades cometidas durante la jornada de votación del presente año. Valderrama enfatizó que la responsabilidad política es clara, pero que los indicios de negligencia criminal requieren una respuesta del sistema judicial.

Ante esto, el analista político enfatizó que la renuncia de Piero Corvetto de la ONPE debe ser el inicio de un proceso de fiscalización profunda. Solo así se podrá recuperar la confianza ante la profunda incapacidad que, según denunció, afectó gravemente la legitimidad del sistema.