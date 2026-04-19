Ayacucho: Ejército destruye centro de producción clandestino e incauta más de 300 kilos de droga

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Comando Conjunto de las FF.AA. ejecutó un operativo de alto impacto contra el narcotráfico en Ayacucho, destruyendo un centro de producción clandestino con 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca.

Golpe al narcotráfico en centro de producción ilegal de Ayacucho

Según informó el Ministerio de Defensa este domingo 19 de abril, la intervención, que significó un fuerte golpe contra las organizaciones criminales, se ejecutó en el distrito de Samugari, en la provincia de La Mar.

El operativo fue liderado por los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos "Lince" N.° 2 perteneciente a la 2da Brigada de Infantería del Ejército. La PNP y el Ministerio Púbico también participaron.

El despliegue permitió a las fuerzas del orden ubicar y desbaratar toda una infraestructura clandestina dedicada a la producción de alcaloide de cocaína.

🚫🇵🇪 Un paso más contra el narcotráfico en Ayacucho.



En Samugari (La Mar), un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió encontrar y desmantelar un centro clandestino donde se producía droga. pic.twitter.com/81ENSETYyC — Mindef Perú (@MindefPeru) April 19, 2026

En este lugar, las FF.AA. y los agentes del orden hallaron una poza de maceración activa con aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en proceso y cerca de 5,000 kilos de detritus.

Además, se encontraron dos pozas de decantación acondicionadas para el procesamiento químico de la droga.

La contundente operación permitió incautar más de 360 kilos de sulfato de cocaína almacenados en recipientes de gran capacidad.

El sector Defensa señaló que todo el material encontraro fue destruido e incinerado en el lugar, en línea con lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 1100 y en presencia de representantes del Ministerio Público.

INPE traslada a internas del penal de Moquegua a Arequipa y Tacna

Bajo un fuerte operativo de seguridad, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó el traslado de 17 internas del penal de Moquegua hacia los establecimientos de Mujeres Arequipa y Mujeres Tacna este domingo 19 de abril.

La diligencia, realizada en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 071-2026-INPE-ORSA, aplicó a mujeres recluidas por los delitos de tráfico ilícito de drogas, robo agravado, entre otros.

La reubicación de las internas se dio en el marco de las medidas de seguridad penitenciaria dispuestas por la institución.

Durante el operativo, participaron el director regional, el subdirector de seguridad, el jefe de operaciones, personal de seguridad de la Oficina Regional Sur y del Establecimiento Penitenciario de Moquegua.

Con la reubicación de la población penitenciaria por razones de seguridad, el INPE señala que continúa contribuyendo al fortalecimiento del orden interno y la seguridad ciudadana.

El Ejército ejecutó un fuerte golpe contra el narcotráfico en Ayacucho, incautando 360 kilos de droga y más de 3 toneladas de hoja de coca.