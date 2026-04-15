Naranjas de Tacna llegan a Lima con cargamentos directos de hasta 20 toneladas

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde este mes hasta junio, la Cooperativa Agraria Yalpa Limitada de Tacna llegará a Lima con cargamentos de 15 a 20 toneladas semanales de naranja para el Mercado Mayorista de Frutas N° 2 de La Victoria y el Mercado de Productores de Santa Anita.

Este ingreso a los mercados consolida la importante implementación en dos de los establecimientos con mayor variedad y abastecimiento en Lima.

Asimismo, este logro forma parte de la organización comercial que promueve el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) por medio de Agromercado.

Esta cantidad de naranjas que van a llegar no hubiera sido posible si no se aplicaba inicialmente menor volumen de cargamento. Por eso, inicialmente ingresaron 10 toneladas que marcaron el punto de partida de la operación que subió progresivamente.

Agromercado fue clave en la ejecución de la llegada de las naranjas de Tacna

Por ello, el acuerdo llegó a un fin por medio del CRM de Agromercado, un instrumento digital que centraliza información de diferentes lados como productores, compradores y oportunidades comerciales para facilitar conexiones directas.

Gestión efectiva

De esta manera, en menos de 24 horas, desde el registro de la solicitud, el comprador se traslado a Tacna para cerrar la negociación, revelando la eficacia del sistema para generar transacciones de impacto inmediato.

Cooperativa de impacto

Sin embargo, detrás de la operación la base productora que se prepara con el futuro cargamento directo es La cooperativa Yalpa que junta 28 pequeños productores que gestionan 48,5 hectáreas de cultivo, con un rendimiento en promedio de 30 toneladas por hectárea en la campaña del presente año.

El ingreso de las naranjas de Tacna a Lima será de hasta 20 toneladas

La oferta de naranja entre abril y junio cumple un rol importante para los productores de Tacna debido a que en ese periodo, especialmente hasta junio, la producción local no compite con la de Huaral.

Esto mencionado, favorece mejores precios en el mercado y aporta mayores oportunidades de comercialización a largo plazo. De esta manera, el acceso a los mercados mayoristas de Lima permite mejorar la rentabilidad y posicionamiento.

Este logro responde a un proceso evolucionado con el tiempo y Agromercado formo parte del acompañamiento clave en la coordinación con las entidades especializadas.

Finalmente, esta iniciativa impulsa mayores ingresos para los productores de naranja de Tacna y contribuye a diversificar la oferta y el abastecimiento en distintas regiones del país que no las poseen.