PCM aprueba creación de la SUNIR en reemplazo del INPE: "Una reforma organizacional profunda"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, informó este martes 3 de febrero, que el Consejo de Ministros aprobó creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional.

En diálogo con los medios de comunicación, el titular del MINJUSDH puntualizó que en los próximos días se hará oficial el dispositivo con la publicación del respectivo decreto supremo en El Peruano. Asimismo, destacó que la nueva institución es el resultado de la fusión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

¿En qué consistirá la SUNIR?

Si bien es cierto que a finales de noviembre del 2025 fue presentada la Superintendencia ante el Congreso por el propio ministro de Estado, indicó que recién fue aprobada en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) "por temas de agenda".

Consultado sobre cuáles serían las diferencias sustanciales entre la SUNIR y el INPE, puntualizó de que se trata de una "reforma organizacional, estructural y profunda". Además, de que van a beneficiar el tratamiento penitenciario y el sistema de reinserción juvenil.

"Se elimina el Consejo Penitenciario, vamos a descentralizar varios servicios del INPE, ahora la SUNIR, como, por ejemplo, la operatividad del GOES, que es este equipo especial que se usan para las requisas y para el traslado de los internos. También, el accionar de las oficinas encargadas de los procedimientos disciplinarios, y en fin, una serie de cambios estructurales", mencionó.

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para atentes de Fiestas Patrias

Walter Martínez mencionó que el anuncio de la creación de la SUNIR "no corresponde" al paquete del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que debería ser también presentado esta semana. No obstante, pese a los constantes actos delictivos en Lima y Callao, su respuesta fue totalmente fuera de la realidad cuando se le preguntó qué día iba a ser anunciado como tal.

"A eso apuntamos (a la lucha contra la inseguridad ciudadana), y nosotros estamos trabajando incansablemente, mañana, tarde y noche en la elaboración del plan". "Será antes de Fiestas Patrias", finalizó.

Vale recordar que, a través de la Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN, publicada el sábado 24 de enero en el portal institucional del Ministerio del Interior (Mininter), el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal tiene 10 días calendario, a partir del 26 de enero, para que presente su propuesta de elaboración.

Dentro de lo revelado hasta la fecha por el presidente José Jerí, el plan cuenta con el asesoramiento técnico del FBI de los Estados Unidos; además, de que se incluyen acciones en los penales y repotenciamiento de las fuerzas del orden (Policía Nacional del Perú y serenos municipales).

En medio de la crisis de inseguridad ciudadana, el Gobierno dio un paso para la oficialización de la SUNIR, sin Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a la vista.