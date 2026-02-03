'El Monstruo': Minjus explica la razón de la vestimenta de blanco y el rapado en su traslado a la Base Naval de Callao

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, ha explicado la razón por la que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue trasladado hacia la Base Naval del Callao vestido de blanco y rapado.

Cambio en aspecto de 'El Monstruo'

En una conferencia de prensa en la que la Policía Nacional recordó el historial criminal de 'El Monstruo', la recién nombrada jefa del INPE, Shadia Valdez, informó que el centro penitenciario elegido para el internamiento del líder de 'Los Injertos del Cono Norte' es la Base Naval del Callao.

Tras culminar la rueda de prensa, las autoridades dieron inicio al traslado del líder criminal más buscado de nuestro país. Rodeado de una gran cantidad de efectivos, con armas y rostros cubiertos Moreno Hernández fue conducido al vehículo que lo llevará a la Base Naval del Callao.

A diferencia de su llega, en donde se le vio con un mameluco rojo, un nuevo corte y barba perfilada, con confianza, mirada en alto y por momentos esbozando una sonrisa, 'El Monstruo' se movilizó hacia el centro penitenciario del Callao con un cambio radical en su apariencia.

Con la cabeza rapada, sin barba, vestido con polo y pantalón blanco y llevando un chaleco antibalas se dirigió al vehículo con la mirada hacia el suelo. Previo a subir a la unidad no dudo en mostrar su descontento, moviendo la cabeza de forma negativa.

¿Por qué el cambio de aspecto?

En entrevista con Cuarto Poder, el titular del sector señaló que la decisión obedece a motivos de seguridad y disciplina, adoptadas por la gestión del presidente José Jerí en medio de la crisis por inseguridad que vive nuestro país.

"A veces los internos esconden armas en el cabello, pueden esconder una gillette en el cabello y eso lo pueden usar como arma para hacer daño a otros internos, a los agentes penitenciarios o ellos mismos. Entonces, esas posibilidades las reducimos con este corte de cabello y el uniforme, igual que con el corte de cabello, es por un tema de disciplina", explicó.

Ello, con el fin de hacerles notar que están siendo dirigidos a cumplir una condena, un castigo por haber cometido actos ilegales en contra de la ciudadanía. En el caso de 'El Monstruo' esto se da con mayor importancia debido a que lideró la organización criminal que generó la problemática de criminalidad en el país.

