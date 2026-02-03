¡En pleno viaje! Tren se incendia con más de 120 pasajeros: Esto se sabe

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio generó el caos entre los más de 100 pasajeros de un tren. La densa columna de humo obligó la evacuación inmediata de las personas para evitar consecuencias fatales.

Incendio devoró emblemático tren

De acuerdo a los primeros reportes, dos vagones del Tren de las Sierras comenzaron a incendiarse en pleno trayecto entre Cosquín y La Calera, en la provincia de Córdoba, lo que generó el caos y pánico en los más de 120 pasajeros que iban a bordo, el último lunes, 2 de febrero.

La densa columna de humo y las llamas se propagaron con rapidez y el fuego recién pudo ser controlado más de dos horas después por los bomberos locales, con apoyo de Defensa Civil y miembros de la policía. Hasta el momento, las autoridades aseguraron que todos fueron evacuados sin reportar heridos de gravedad hasta el momento.

Sin embargo, sí revelaron que producto del incendio del tren, varios pasajeros tuvieron que ser atendidas con oxígeno por inhalación de humo, pero todos se encontraban fuera de peligro.

Investigan causas del siniestro en Argentina

El operativo de las autoridades para controlar el fuego incluyó a tres autobombas, camiones cisterna y un amplio despliegue preventivo. Videos difundidos en redes sociales mostraron la magnitud del incendio y el intenso trabajo de los rescatistas para contener las llamas. Hasta el lugar del siniestro llegaron también el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y representantes del Ministerio Público Fiscal.

Por el momento se desconocen los motivos del inicio de las llamas, aunque las primeras informaciones destacan que las mismas surgieron en los fuelles que unen los vagones. El caso se encuentra bajo investigación de la Policía Federal Argentina.

Pasajero relata momentos del incendio

Juan, uno de los pasajeros, describió el momento como crítico pero con un desenlace afortunado, comentando que fue "una desgracia con mucha suerte", según el 'Milenio'. De acuerdo a su relato, los propios pasajeros colaboraron para evacuar el tren con calma.

"Nos ayudamos entre todos para poder bajar del tren. El fuego no paraba. Todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasar a mayores", contó. También explicó: "Yo los ayudé con los matafuegos, pero estaba imposible con lo poco que había".

De esta manera, tras la tragedia ocurrida en España por el descarrilamiento de dos trenes que dejó 45 muertos, esta vez se reportó otro siniestro, pero esta vez en Argentina: un voraz incendio en dos vagones del Tren de las Sierras sorprendió a más de 120 de sus pasajeros el último lunes 2 de febrero.