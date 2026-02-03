Gobierno retrocede tras advertir acciones legales por informe sobre contrataciones a allegadas de Jerí

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Presidencia de la República publicó este martes un nuevo comunicado oficial, en el que elimina el anuncio de acciones legales contra medios de comunicación, contenido en la versión anterior difundida este 3 de febrero. El cambio se produce luego de las críticas generadas por el reportaje de Cuarto Poder, que reveló que cinco mujeres jóvenes obtuvieron órdenes de servicio en entidades estatales tras visitar el despacho presidencial de José Jerí.

En el nuevo texto, la Presidencia mantiene su rechazo al "sentido malintencionado" de la información, pero suprime el punto que advertía medidas legales contra los responsables del reportaje. La rectificación marca un giro en el tono institucional, que inicialmente fue interpretado como una amenaza a la libertad de prensa.

El comunicado original

La primera versión del comunicado incluía una advertencia explícita donde anunciaban la evaluación de medidas legales contra el equipo periodístico por la realización del reportaje en donde califican al caso como información "tendenciosa".

"Se están evaluando acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencial".

Este punto fue duramente cuestionado por la reacción del Ejecutivo al pretender hacer uso de su posición para dirigir acciones sobre medios que cumplen una función fiscalizadora vital dentro de un Estado de Derecho, apelando a un "respeto" inherente a su investidura, independientemente de los cuestionamientos que pesen sobre la misma.

En el nuevo comunicado, la Presidencia reitera que las contrataciones se realizaron "siguiendo el procedimiento legal correspondiente" y que las profesionales cumplen con los requisitos establecidos. También insiste en que no se puede "cosificar ni vulnerar el derecho al buen nombre" por el hecho de ser mujeres jóvenes que trabajan en Palacio.

Sin embargo, ya no se menciona la posibilidad de iniciar acciones legales, lo que representa un retroceso institucional frente a la postura inicial.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/CdcOuZ6hI9 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 3, 2026

"No es ninguna amenaza"

Del mismo modo, en los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministro de Justicia, Walter Martínez, fue consultado sobre este cambio en el comunicado y si acaso esto no correspondía en una suerte de amenaza a la prensa.

Sin embargo, el titular negó dicha afirmación, alegando que debido a la expresión textual "respetamos la libertad de esprexión" al inicio del comunicado, ello descartaba cualquier intención de intimidación. Aún así, no descartó que puedan darse medidas contra actores individuales.

"No es ninguna amenaza. Si ustedes revisan el comunicado, empieza con el respeto a la libertad de expresión. Las medidas medidas que se tomen serán individuales si es que se llegan a tomar".

Esta modificación refleja la presión pública y mediática que generó el intento de judicializar un reportaje periodístico. El retiro del anuncio legal puede interpretarse como un reconocimiento tácito de que la reacción inicial fue desproporcionada. El caso sigue generando cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones estatales y el rol del presidente Jerí en reuniones privadas con personas que luego obtienen órdenes de servicio.