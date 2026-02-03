¡Sin AGUA hasta por 8 horas! Anuncian interrupción del servicio el 5 de febrero: Distritos afectados

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de su canal de difusión de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este jueves 5 de febrero. Descubre si tu distrito se verá afectado con la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 5 de febrero?

¡A juntar agua desde ya! La empresa estatal de Sedapal informó que la interrupción temporal que ejecutará en algunos distritos de Lima Metropolitana se deberá a trabajos y acciones relacionadas a limpieza de reservorios. ¿El objetivo? Asegurar la calidad del recurso hídrico, optimizar la infraestructura existente y fortalecer el medio de abastecimiento.

En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas previsionales para abastecer su hogar con el agua necesaria en lo que dure la restricción. Asimismo, le recuerda a los usuarios que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado en sus redes sociales, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", indicó la institución.

Sin agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Áreas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP-4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M., A.H. Virgen de Cocharcas.

Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP-4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M., A.H. Virgen de Cocharcas. Motivo: Ejecución de empalme.

Sector 308.

También se reportó corte en Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8. Cuadrante: Entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, Pasaje Los Ficus, Pasaje Unión.

Interrupción del servicio en Los Olivos

Áreas afectadas: A.H. Mercurio Alto, Coop. Virgen del Rosario, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio, Urb. Villa Los Ángeles.

A.H. Mercurio Alto, Coop. Virgen del Rosario, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio, Urb. Villa Los Ángeles. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 81.

Aumenta las tarifas de agua en Lima y Callao

El corte temporal de agua potable programado para este jueves se da en medio de la preocupación de la ciudadanía al saber que la tarifa incrementó, de acuerdo a lo revelado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, en cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1620, emitido en diciembre de 2023.

En ese marco, en el caso de Lima y Callao, más de 2.8 millones de usuarios de Sedapal verán un incremento en sus recibos de agua y saneamiento:

Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el incremento es de 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales.

Es así que Sedapal, a través de sus plataformas oficiales, reveló que tiene corte de agua progamado para este jueves 5 de febrero en al menos dos distritos, hasta el cierre de esta nota, por lo que recomienda a sus usuarios a almacenar el recurso hídrico desde ya.