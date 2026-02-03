¡Sin AGUA hasta por 8 horas! Anuncian interrupción del servicio el 5 de febrero: Distritos afectados

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/02/2026
A través de su canal de difusión de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados para este jueves 5 de febrero. Descubre si tu distrito se verá afectado con la medida.
¿Por qué será el corte de agua el 5 de febrero?
¡A juntar agua desde ya! La empresa estatal de Sedapal informó que la interrupción temporal que ejecutará en algunos distritos de Lima Metropolitana se deberá a trabajos y acciones relacionadas a limpieza de reservorios. ¿El objetivo? Asegurar la calidad del recurso hídrico, optimizar la infraestructura existente y fortalecer el medio de abastecimiento.
En ese marco, exhorta a la ciudadanía a tomar medidas previsionales para abastecer su hogar con el agua necesaria en lo que dure la restricción. Asimismo, le recuerda a los usuarios que en caso el servicio no se vea restablecido en el horario indicado en sus redes sociales, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.
"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", indicó la institución.
Sin agua en Villa María del Triunfo
- Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
- Áreas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-04 / RAP-4 (R-8 de diciembre). Cuadrante: A.H. Señor de los Milagros del Paraíso, A.H. Ampl. P.J. Monte Bektu, A.H. 8 de Diciembre, A.H. Las Torres de San Gabriel Alto zona 1 J.C.M., A.H. Virgen de Cocharcas.
- Motivo: Ejecución de empalme.
- Sector 308.
- También se reportó corte en Habilitaciones del sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8. Cuadrante: Entre la Calle S/N, Av. José C. Mariátegui, Pasaje Los Ficus, Pasaje Unión.
Interrupción del servicio en Los Olivos
- Áreas afectadas: A.H. Mercurio Alto, Coop. Virgen del Rosario, P.J. José Carlos Mariátegui, Urb. Mercurio, Urb. Villa Los Ángeles.
- Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
- Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
- Sector 81.
Aumenta las tarifas de agua en Lima y Callao
El corte temporal de agua potable programado para este jueves se da en medio de la preocupación de la ciudadanía al saber que la tarifa incrementó, de acuerdo a lo revelado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, en cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1620, emitido en diciembre de 2023.
En ese marco, en el caso de Lima y Callao, más de 2.8 millones de usuarios de Sedapal verán un incremento en sus recibos de agua y saneamiento:
- Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7.70. En términos porcentuales, el incremento es de 12 % para usuarios residenciales y 20 % para usuarios no residenciales.
Es así que Sedapal, a través de sus plataformas oficiales, reveló que tiene corte de agua progamado para este jueves 5 de febrero en al menos dos distritos, hasta el cierre de esta nota, por lo que recomienda a sus usuarios a almacenar el recurso hídrico desde ya.