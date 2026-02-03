¡Luego de cinco meses! Instalan montaje del puente peatonal provisional en la Vía Expresa Sur

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el constante reclamo de cientos de vecinos, peatones y conductores, más una muerte de por medio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició la madrugada de este martes 3 de febrero, la instalación del montaje del primero de los cuatro puentes peatonales provisionales de la Vía Expresa Sur.

Desde su inicio de puesta en marcha, la menciona vía ha generado más de un sinfín de cuestionamientos por su falta de señalización e iluminación, así como por su infraestructura vial incompleta e insegura, dando como resultado, una infernal congestión vehicular en las horas denominadas 'puntas'.

Se instaló el primer puente provisional en la vía Expresa sur 🚧



Durante la madrugada, Emape inició con el montaje de los 4 puentes provisionales en la #VíaExpresaSur. Con grúas de alto tonelaje y por un lapso de 4 horas, se finalizó con la colocación de la primera estructura. pic.twitter.com/vO2ATbYOjM — Municipalidad de Lima (@MuniLima) February 3, 2026

¿En cuánto tiempo estarán listos los puentes?

A cinco meses de su inauguración, la entidad que actualmente preside Renzo Reggiardo, instaló tres módulos de estructuras metálicas sobre las torres ya ubicadas en la calle Esteban Camere, Surco, a fin de mejorar la transitabilidad y acceso seguro de los vecinos del mencionado distrito.

Tras la instalación de las infraestructuras o también conocidas como "pasarelas", el gerente de Infraestructura de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Lech Espinoza, informó que posterior al montaje del primer puente, se realizará la señalización, el paso de cebra y se construirán veredas para el tránsito de los peatones.

Asimismo, informó que en paralelo, se están realizando las excavaciones en el puente provisional ubicado en la calle Doña Elsa para seguidamente armar sus respectivas plataformas; así como, en el jirón García García y la calle Los Vicus, respectivamente.

En ese sentido, desde la entidad adscrita a la MML estimaron que la instalación de los cuatro puentes peatonales provisionales, de 60 metros cada uno, terminarán en aproximadamente seis semanas. Luego de ello, aseguraron que procederán con la construcción de los puentes peatonales definitivos de concreto armado.

No cumple con los requisitos mínimos

La Vía Expresa Sur, inaugurada en septiembre del 2025 como una "solución" para descongestionar el tránsito vehicular hacia la Panamericana Sur, no debería ser considerada como tal.

Así lo afirmó en Exitosa el exjefe de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional, Franklin Barreto, quien advirtió que la obra fue inaugurada apresuradamente, sin cumplir con los requisitos técnicos ni legales de un proyecto de su envergadura.

"Tenemos una vía que ha sido inaugurada apresuradamente, no está terminada. Por lo tanto no es una vía expresa; la llamamos así pero si vamos al concepto que está determinado en las ordenanzas municipales, no cumple con los requisitos", señaló.

El especialista indicó que, al no estar culminada, la infraestructura genera riesgos constantes tanto para los conductores y peatones. "Para ese caso, se tiene que contar con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Y esto es muy importante porque es una vía que trae peligro".

La MML comenzó tardíamente con la implementación de los puentes peatonales provisionales, a mediados de marzo de espera y estén instalados debidamente.