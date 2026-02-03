ATU rechaza desafortunados comentarios de Sideral contra el Metropolitano: "Respeto para el usuario"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días, el streamer Sideral estuvo en el centro de la polémica luego de lanzar un duro comentario contra el Metropolitano y sus miles de pasajeros que se movilizan a diario dentro de dicho sistema.

ATU rechaza expresiones racistas de Sideral

Jesús Andrés Luján Carrión, más conocido como Sideral, cuenta con miles de seguidores en la plataforma 'Kick' donde suele realizar transmisiones en vivo en las que comparte con sus seguidores sus diferentes actividades diarias.

Durante uno de estos lives, el streamer dio a entender que los pasajeros del Metropolitano eran como alpacas mientras recorría las instalaciones del Parque de las Leyendas. Como era de esperarse, diferentes entidades han rechazado esta frase como fue el caso del Ministerio de Cultura.

Ahora, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao hizo lo propio a través de sus redes sociales cuestionando duramente a Sideral. La entidad publicó un video donde reafirma su compromiso con sus usuarios y destaca la importante de transportar a diario a miles de ciudadanos a diferentes destinos.

"Algunos usan palabras para descalificar, nosotros preferimos usar acciones para mejorar el servicio. El Metropolitano transporte a miles de personas que trabajan, estudian y sacan adelante el país. Además de miles de turistas nacionales y extranjeros que a diario utilizan nuestro servicio para visitar la ciudad", se escucha en el clip publicado.

La ATU reafirma su respeto hacia todos los usuarios del transporte público 🚍 y rechaza cualquier expresión que los descalifique. pic.twitter.com/TU7BnY2uDp — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) February 3, 2026

Piden respeto para los usuarios

A su vez, rechazaron rotundamente lo expresado por este creador de contenidos exigiendo palabras de respeto, no solo para los pasajeros, sino para los trabajadores de ATU quienes se encargan de sacar adelante este masivo sistema de transporte.

"La ATU reafirma su respeto hacia todos los usuarios del transporte público y rechaza cualquier expresión que los descalifique. En el Metropolitano viajan personas que trabajan, estudian y contribuyen cada día al desarrollo de nuestra ciudad, así como turistas nacionales y extranjeros que nos visitan Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo un servicio de transporte seguro y respetuoso para todos", agregaron.

De momento, el mencionado youtuber no se ha pronunciado tras este episodio ni ha publicado algún tipo de disculpas al cierre de esta nota.

