Situación alarmante

Marco Almerí: EsSalud es un "sistema inhumano" al que están obligados a atenderse los asegurados

El experto en salud pública, Marco Almerí, indicó que muchos asegurados de EsSalud buscan dejarlo por la pésima atención que reciben, sumando, además, las constantes faltas de medicinas y fallas de los equipos médicos.

Largas colas de pacientes de EsSalud esperando ser atendidos. Defensoría del Pueblo

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/02/2026

El experto en salud pública, Marco Almerí, se refirió sobre la terrible realidad que atraviesan miles de asegurados al Seguro Social de Salud (EsSalud), quienes permanentemente tienen que hacer largas colas y esperar citas eternas para que puedan ser atendidos por el personal médico. 

En pleno siglo XXI, para el también galeno es inconcebible que los pacientes tengan el sistema de salud que tienen, situación que los termina agobiando, incluyendo, además, la atención deficiente muchas veces reciben y que son denunciadas a través de los medios de comunicación. 

"En ninguna parte del mundo pasa eso"

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Almerí se cuestionó que en el Perú los nosocomios se entreguen "por partes", en referencia al caso que actualmente atraviesan los pacientes del Hospital Sabogal en el Callao, quienes no pueden atenderse por fallas en los equipos médicos y por escasez de medicamentos, como, por ejemplo, gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol

Pese a que la salud es un derecho, la realidad refleja otra. El médico indicó que los asegurados están prácticamente contra su voluntad, en un servicio que les trae más dolores de cabeza que alivio hacia lo que adolecen, siendo muchos los responsables, pero pocos los acusados o sancionados, a pese a tanto maltrato denunciado.   

"En ninguna parte del mundo pasa eso y esto pasa porque quienes gestionan son una larga de lista de incompetentes que desconocen esta labor y terminan afectando al asegurado. Hay que recordar que, el asegurado prácticamente está obligado a atenderse ahí, porque los descuentos que se le hace a las personas que tienen trabajo formal es de acuerdo a ley; es decir, muchas de estas personas quisieran salirse de EsSalud porque son mal atendidos," mencionó.

Presupuesto de S/ 17 mil 400 millones no es correctamente administrado

Sobre el deficiente servicio en la gran mayoría de hospitales de EsSalud, Almerí responsabilizó el hecho a la burocracia que se encuentra enquistada al interior de sus órganos y direcciones administrativas.

En ese sentido, descartó que los problemas latentes se deban a falta de presupuesto, por el contrario, aseguró que la institución cuenta un millonario monto para velar por la salud de sus asegurado.

"EsSalud es quizá, como maso menos, tres a cuatro ministerios juntos. Su presupuesto es de S/ 17 mil 400 y sí, la cantidad de gerencias, direcciones y asesorías que se tienen es inmensa. En los últimos 15 años, su presupuesto se ha duplicado (...) no es un problema de presupuesto sino de gestión", denunció. 

De esta manera, el Dr. Marco Almerí analizó la grave situación que viven miles de pacientes de EsSalud a diario, quienes esperan un poco más de empatía y consideración.

