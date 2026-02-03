Pablo Guede asegura que Alianza no es favorito ante 2 de Mayo: "En la Libertadores nunca hay favoritos"

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima partió rumbo a Paraguay para lo que será su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante el Sportivo 2 de Mayo. El encuentro está programado para jugarse este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. y podrá verse a través de la señal de ESPN y YouTube.

No hay favoritos en la Copa Libertadores

Como era de esperarse, decenas de reporteros esperaron al elenco blanquiazul en las instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez para poder conversar con algunos de los protagonistas. Uno de los que habló con los medios fue el entrenador Pablo Guede quien dio un breve análisis del rival y de lo que será los 90 minutos en territorio paraguayo.

En primer lugar, el estratega argentino señaló que, a pesar de la última derrota en la Liga de Paraguay, el Sportivo 2 de Mayo será un rival más que complicado de vencer ya que son defensivamente ordenados y bastante aguerridos.

"Tranquilos. Vamos a jugar el partido y estamos bien. Sabemos que no es fácil, pero vamos a competir. Es un equipo muy duro, que no necesita generar mucho para tener situaciones del gol. Meten y defienden bien", indicó.

Desde que se realizó el sorteo y se conoció que 2 de Mayo será rival de Alianza Lima en esta Copa Libertadores, se dijo que el club íntimo partía como el claro favorito de la serie. Sin embargo, Pablo Guede rechazó tajantemente este rótulo al señalar que en este torneo simplemente no se da.

"No. Está más que demostrado que en la Copa Libertadores nunca hay favoritos. La Libertadores es un torneo totalmente diferente que se juega diferente", añadió.

Las sensibles bajas de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Antes de viajar, Alianza Lima emitió un parte médico anunciando que dos de sus jugadores no serán parte de la delegación ya que habían resultado lesionados luego del encuentro ante Sport Huancayo.

Los futbolistas en mención son Luis Ramos y Luis Advíncula quienes no presentan dolencias de consideración, pero la decisión de que no viajan se dio a modo de precaución pensando también en la próxima fecha del Torneo Apertura donde recibirán a Comerciantes Unidos en Matute.

En resumen, Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, descartó rotundamente que su equipo parta como favorito para el duelo ante Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores. Según su percepción, en este tipo de torneos no existen estos rótulos.