Motorizado intenta asaltar a taxista a plena luz del día, pero él se defiende a balazos: Ladrón huyó corriendo

La ola de criminalidad sigue aumentando todos los días, especialmente los asaltos a plena luz del día perpetrados por motorizados. Sin embargo, recientemente se difundió un video donde un chofer frustra el robo de su celular y dispara contra el ladrón, quien no tuvo otra opción que salir huyendo.

Chofer frustra robo a balazos

Un video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales muestra el preciso instante en que varios autos están detenidos por un semáforo en rojo. En ese momento, un motorizado se acerca a la ventana de un auto negro y le arrancha el celular al piloto.

Sin embargo, no esperaba que el conductor del vehículo sacara un arma para dispararle hasta en tres oportunidades. Después del primer disparo, el motorizado intentó huir a bordo de su moto lineal, pero al verse imposibilitado, saltó del vehículo y escapó corriendo.

La moto quedó tirada en medio del tráfico y el hecho fue registrado por un auto que venía detrás del conductor asaltado. Las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo, ya que ocurrieron en Venezuela, y la indignación colectiva llegó a varios países. Muchos internautas afirmaron que, en ocasiones, es la única forma que tienen los conductores de defenderse.

"Eso tenía que ser, la gente ya está cansada de tanto abuso", "¿Dónde está la continuación donde el ladrón está en el piso?", "La verdad, con tanta inseguridad, toca ir armado", "Recibió su merecido el de la moto", "Me preocupa que el tercer disparo haya ido en dirección a los otros vehículos que estaban en el lugar, es peligroso", expresaron.

Asalto en el Callao

Momentos de terror se suscitaron en un establecimiento de combustible ubicado en la concurrida avenida Elmer Faucett, en la Provincia Constitucional del Callao, cuando una familia proveniente de Chiclayo se vieron perjudicados al ser víctimas de unos hampones armados que robaron su camioneta Toyota Fortune.

Carlos Vega, conductor de la unidad móvil, manifestó que los delincuentes lo venían siguiendo previamente a bordo de otra camioneta. Frente a esta situación, a fin de evadir el peligro, decidió ingresar al grifo, no obstante, los malhechores ya tenían trazado su plan delictivo.

Es así que, el impactante video reabrió el debate sobre la inseguridad y la justicia por mano propia. Mientras algunos respaldan la reacción del conductor ante el asalto, otros advierten sobre el peligro de disparar en plena vía pública.