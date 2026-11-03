Tumbes en alerta: Rica Playa registró casi 83 litros de agua por metro cuadrado en solo 24 horas

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las lluvias continúan dejando importantes acumulados de agua en el norte del país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las estaciones meteorológicas de Tumbes y Piura registraron precipitaciones intensas en las últimas 24 horas, con Rica Playa como el punto que presentó la mayor cantidad de lluvia.

De acuerdo con el reporte difundido por la entidad, la estación Rica Playa, ubicada en el departamento de Tumbes, acumuló 82.9 milímetros de precipitación por día. Esta cifra equivale aproximadamente a 82.9 litros de agua por cada metro cuadrado, una cantidad considerable que evidencia la intensidad de las lluvias registradas en esta zona.

El informe comprende las mediciones realizadas desde las 7:00 a. m. del domingo 2 de noviembre hasta las 7:00 a. m. del lunes 3 de noviembre. Los datos permiten conocer cuáles fueron los puntos que concentraron los mayores acumulados durante ese periodo.

Rica Playa concentró la mayor cantidad de precipitaciones

Según la información publicada por el Senamhi, Tumbes presentó los dos registros más elevados del reporte. Además de Rica Playa, la estación meteorológica de Matapalo acumuló 16 milímetros de lluvia por día, ubicándose en el segundo lugar de las mediciones difundidas.

La diferencia entre ambos puntos es significativa: Rica Playa registró más de cinco veces la cantidad de precipitación acumulada en Matapalo. Este resultado la posicionó como la estación con el mayor volumen de lluvias entre las cuatro localidades incluidas en el reporte.

El organismo meteorológico precisó que estos valores corresponden a mediciones acumuladas y no a una estimación general para todo el departamento. Por ello, las cifras permiten identificar el comportamiento de las precipitaciones en las estaciones señaladas.

Piura también registró precipitaciones

En el departamento de Piura, la estación Partidor reportó 10.3 milímetros de lluvia por día. Aunque el acumulado fue menor al registrado en las localidades tumbesinas, también forma parte de los episodios de precipitaciones intensas comunicados por el Senamhi.

Por su parte, la estación La Cruz, ubicada en Tumbes, alcanzó los 3.4 milímetros durante el mismo periodo. Con este resultado, se completó el registro de las cuatro estaciones meteorológicas presentadas por la entidad.

El Senamhi recordó, mediante su infografía, que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por cada metro cuadrado. Esta referencia permite dimensionar los acumulados reportados y comprender la cantidad de agua que cayó en las zonas monitoreadas.

Rica Playa concentró el registro más alto de precipitaciones entre las estaciones informadas, con 82.9 milímetros en 24 horas. Los datos evidencian la intensidad de las lluvias en Tumbes y Piura, por lo que resulta importante mantenerse informado a través de los reportes oficiales del Senamhi.