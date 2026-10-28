Cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en noviembre vía Banco de la Nación: estas son las FECHAS clave

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce las fechas clave que permitirá cobrar sueldos y pensiones a trabajadores del sector público, de acuerdo al cronograma correspondiente al mes de noviembre de 2026 vía Banco de la Nación, según la normativa vigente en Perú.

Cronograma de pagos para trabajadores del sector público

¿Trabajas en el sector público? ¿Buscas saber qué día cobrarás tu sueldo? Revisa las fechas que te permitirá identificar el momento que podrás acercarte a un agente del Banco de la Nación para cobrar tu remuneración, según la Resolución Viceministerial Nº 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano.

El desembolso de los sueldos y pensiones del sector público se realizarán de manera escalonada para evitar aglomeraciones o contratiempos, según la programación aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a aplicarse durante el Año Fiscal 2026.

Ten en cuenta que el cronograma incluye a trabajadores de ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y otras instituciones. Por ello, conocer las fechas del desembolso resulta importante para evitar confusiones y verificar cuándo estará disponible el dinero en la cuenta correspondiente.

Fechas de desembolso de pensiones Ley N° 20530

De acuerdo al cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones (Decreto Ley N° 20530) para el Año Fiscal 2026, a cargo de las unidades ejecutoras de los pliegos del gobierno nacional y gobiernos regionales, las fechas en que se realizarán los pagos serán los siguientes:

Jueves 12 de noviembre, Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia , Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), (PCM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Viernes 13 de noviembre: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Lunes 16 de noviembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ambiental, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Reniec.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ambiental, y Promoción del Empleo, el Martes 17 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Tribunal Constitucional.

Pago de remuneraciones a la administración pública

Miércoles 18 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales : Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, : Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Viernes 20 de noviembre: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Reniec. Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

De acuerdo a la resolución, también se contempla determinados pagos periódicos y no remunerativos, como los correspondientes al personal CAS, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales.

De esta manera, trabajadores públicos y pensionistas pueden consultar el cronograma oficial y organizar el retiro o uso de sus ingresos de acuerdo con la fecha asignada, vía Banco de la Nación en el mes de noviembre del 2026.