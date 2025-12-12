Cámara de Comercio de Cusco rechaza proyecto que crea autoridad autónoma regional para administrar Machu Picchu

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Frente a la aprobación -en primera votación - del dictamen que propone la creación de la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, desde el sector privado han manifestado con disconformidad por la propuesta a cargo de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cusco, Fernando Santoyo, rechazó rotundamente el Proyecto de Ley N.º 11277/2024-PE, el cual fuera presentado por el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, en mayo último.

Advierte limitaciones

Para el parecer del entrevistado, de darse la aprobación definitiva del texto sustitutorio, se dejaría a un lado la participación del sector privado como actor estratégico para el fomento del turismo de la maravilla mundial, así como del propio MINCETUR, encargado de velar esta actividad tan trascendental para el Perú y principalmente para la región Cusco.

Expresó, además, que sí estaría a favor de que pueda crearse una autoridad de carácter nacional y no regional, para hacer respetar los diversos acuerdo bilaterales vigentes, como el firmado con la UNESCO, por ejemplo. Del mismo modo, cuestiona que la Autoridad Autónoma pueda ser administrada por el Ministerio de Cultura.

Asimismo, la falta de intención del Congreso para proponer mesas de diálogo con el sector empresarial, puesto que, "conocen y administran la actividad turística" en el país; por lo tanto, respaldó que más de 30 gremios hayan emitido un comunicado conjunto donde advierten las graves consecuencias para Machu Picchu si se aprueba el dictamen en el Parlamento.

"Esto no ha sido una propuesta consensuada, ha sido puesta entre gallos y medianoche dentro del dictamen de una serie de normas y si no nos dábamos cuenta, probablemente antes del 17 de diciembre teníamos una Autoridad Autónoma Regional sin una visión global de lo que representa Machu Picchu. Ha sido un proyecto de ley totalmente inconsulto y excluye toda capacidad de decisión y de opinión al sector privado", acusó.

¿En qué consiste el dictamen?

De acuerdo con el texto sustitutorio del grupo de trabajo parlamentario que preside la congresista Ana Zegarra (Somos Perú), la Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu se encargaría de garantizar "un modelo de gobernanza unificado, especializado y sostenible" para la conservación del patrimonio cultural y natural. Así como, de la gestión turística, el desarrollo territorial y la protección del paisaje cultural del Valle Sagrado del Cusco y del Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu.

Asimismo, en un plazo máximo de 90 días hábiles, se aprueba mediante decreto supremo, el documento de gestión correspondiente que desarrolla su organización, funciones, plazo de vigencia y otros aspectos relacionados a su implementación.

Cabe señalar que, también se podría utilizar hasta el 50 % de todos los ingresos y rentas que perciba o recaude la Autoridad Autónoma por las actividades de turismo en la preservación de los recursos arqueológicos y naturales y del desarrollo de proyectos turísticos, previa autorización del Consejo Directivo.

Finalmente, su pliego institucional está a cargo del Ministerio de Cultura, sin demandar más gasto el erario nacional.