Periodista Paola Pejovés denuncia que fue afiliada sin su permiso en partido de Guillermo Bermejo

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de reclamos de parte de personas que descubrieron haber sido afiliadas a un partido político sin su consentimiento. Esto se dio luego de que se cierre el registro de partidos políticos pensando en lo que será las elecciones presidenciales de abril del 2026.

Como ya se había informado por el Jurado Nacional de Elecciones, esta sería una práctica recurrente de las agrupaciones para llegar a la meta. Por ello, la reconocida periodista Paola Pejovés denunció haber sido inscrita al partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo.

Ante este hecho, Exitosa conversó con la mujer de prensa para conocer detalles de esta situación. Según sus palabras, la comunicadora se dio cuenta de esta afiliación gracias a una amiga que le envió un link del JNE donde podía hacer la respectiva consulta.

En primer lugar, decidió revisar los nombres de sus padres ya que en personas mayores esta situación es aún más común.

"Hace un par de días me envían un enlace del Jurado Nacional de Elecciones como consulta ciudadana para saber si estás o no afiliado a un partido político. Lo primero que hice fue colocar los DNI de mis padres porque podrían haberlos engañado, pero no parecían", inicio.