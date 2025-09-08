Peritaje confirmaría que voz en audio de capitán 'Culebra' sería de Juan José Santiváñez

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los audios que presentó el capitán Junior Izquierdo 'Culebra' que involucra al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, serían reales, según el peritaje realizado. Por este motivo, su abogado, José Carlos Mejía, indicó que el funcionario público es quien le ha mentido al país por el caso 'Cofre'.

Evidencias científicas lo condenan

En diálogo con Exitosa, la defensa legal del capitán 'Culebra', reiteró que los audios presentados por su patrocinado cuentan con la voz de Juan José Santiváñez. Ello a raíz del peritaje realizado a dicha grabación, el cual confirmaría la participación del ex ministro del Interior.

"Desde el primer momento que se conocieron fragmentos de esta grabadora, el entonces ministro del Interior negó que sea su voz. Sin embargo, no se sometió a la toma de muestra. Tres peritos concluyeron de forma unánime que se trata de la voz de Juan José Santiváñez", manifestó el letrado.

Según Mejía, el titular de Justicia no ha colaborado con las investigaciones, con respecto a los peritajes para conseguir una muestra de su voz. En dos oportunidades se le llamó para que lo realice, sin embargo se negó a hacerlo, acusando que la Fiscalía lo quería obligar a hacerlo.

"Nunca concurrió a declarar, entregó un celular reseteado, sin chip, videos, imágenes, chats. Dos veces se le citó para la toma de muestra de su voz. La primera vez dijo que era su derecho a guardar silencio y en julio de este año, por escrito, porque el plazo de la investigación preliminar venció el 2 de abril del 2025", indicó.

Santiváñez realizará peritaje de parte

La defensa del capitán 'Culebra', cuestionó que el ministro de Justicia haya anunciado que presentará un peritaje de parte sobre los audios presentados por el policía. Ello debido a la pericia de la Fiscalía que reveló una "alta probabilidad" de que su voz figure en dicha grabación.

"Tiene cinco días para formular observaciones y un peritaje de parte, a partir de la notificación a su defensa técnica. Creo que anunció que va a proceder. Dice que se ha utilizado una muestra indubitada proporcionada por la Fiscalía. En marzo de este año requiere a diferentes instituciones que remitan copias en la que estén grabada su participación", sostuvo.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', José Carlos Mejía, cuestionó que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, haya anunciado que presentará un peritaje de parte sobre los audios presentados por el... pic.twitter.com/xpNGXcY5hf — Exitosa Noticias (@exitosape) September 9, 2025

De esta forma, el abogado José Carlos Mejía, defensor del capitán Junior Izquierdo 'Culebra', expresó que la voz de Juan José Santiváñez es la que aparece en las grabaciones que su patrocinado entregó a la justicia. Tres peritajes confirmaron la coincidencia con la voz del ministro de Justicia.