Tragedia en Áncash: Camioneta cae a abismo de más de 800 metros y cobra la vida de cuatro personas

Una camioneta que se desplazaba desde Huaraz hacia la localidad de Pumpa, en la provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash) sufrió un despiste y cayó a más de 800 metros en el distrito Eleazar Guzmán Barrón.El trágico accidente se suscitó la madrugada del domingo 7 de septiembre y cobró la vida de cuatro personas. Además, dejó dos heridos.

Trágico accidente en Áncash

De acuerdo a información preliminar, la unidad se desplazaba por una vía rural en la zona conocida como Pará. Las causas de este siniestro aún se encuentran bajo investigación policial. Lo que se conoce es que la camioneta perdió el control y terminó volcándose violentamente.

Las víctimas mortales fueron identificadas como los docentes Robbins López Portella y Juan Sixto Marcos Carranza, quien fue alcalde del distrito de Eleazar Guzmán Barrón - Pampachacra 2019, el mecánico Erick Dante Flores Marcos y la licenciada en enfermería del Hsopital de Pomabamba, Flor Leyva León. La pérdida de estas personas

Mientras que los heridos son Saúl Mata Valverde y el hijo menor de la licenciada Flor Leyva, quienes fueron evacuados de emergencia inmediatamente al centro de salud de Llama, para recibir atención médica. Aún permanecen con dignóstico reservado y el personal médico indicó que su condición continúa siendo delicada.

Investigación y pesar

Tras el trágico hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades locales se apersonaron al lugar para apoyar el rescate, el cual presentó complicaciones debido a que es una zona agreste. Asimismo, el Ministerio Público de Piscobamba asumió las investigaciones para conocer a detalle las causas del siniestro.

El accidente suscitado en Áncash ha generado un hondo pesar en la población de las comunidades del callejón de los Conchucos, en el que los profesores y profesionales de la salud son muy queridos al ser considerados pilares de la localidad.

De otro lado, lo que generó enfado en familiares y pobladores fue la demora de la Fiscalía en llegar al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos Además, de acuerdo a medios locales la citada diligencia no se había realizado hasta la mañana del domingo, reflejando indignación.

Por dicha razón, nuevamente se abrió el debate sobre la capacidad de respuesta en zonas alejadas como la del siniestro.

De esta forma, la madrugada del útlimo domingo 7 de septiembre, una camioneta cayó a un abismo de más de 800 metros en el distrito Eleazar Guzmán Barrón, en la región Áncash. Este trágico suceso dejó el saldo de cuatro fallecidos y dos heridos.