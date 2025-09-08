'Furrey' no ha declarado ante la Fiscalía tras atropello, señala abogado de conductor

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pablo Castillo Ticerán, el chofer que atropelló al streamer 'Furrey' obtuvo su libertad luego de haber permanecido dos meses en prisión preventiva. El abogado de Castillo declaró que el streamer aún no ha declarado ante la Fiscalía tras superar su internamiento en UCI.

'Furrey' aún no declara ante la Fiscalía, señala abogado

Durante la entrevista en Exitosa, el abogado de Pablo Castillo Ticerán, Raúl Sotelo, mencionó que la pericia oficial "no ha podido determinar" que Castillo Ticerán cruzó la roja, según la pericia determinada por el especialista en accidentología, Pablo Romerico Guaita Jauccala.

Además, indicó que van a pedir el sobreseguimiento del caso, un término técnico que solicita que el caso pase al archivo. En tal sentido, indicó que este lunes han presentado un escrito pidiendo que Antonio Crespo Galán, 'Furrey', acuda a la Fiscalía a declarar.

"El día de hoy hemos presentado un escrito pidiendo que se señale el día y hora para que el señor Antonio Crespo Galán, declare porque hasta ahora no ha declarado. El 4 de agosto le dieron de alta, lo anunció en todas las redes, ha pasado, a la fecha, más de un mes y no declara", señaló el abogado Sotelo.

Chofer que atropelló a 'Furrey' confiesa estar afectado psicológicamente tras estar en prisión

Por su parte, Pablo Castillo, recientemente liberado, indicó estar afectado psicológicamente tras su permanencia en prisión en el penal de Lurigancho. Señaló que el tiempo transcurrido en prisión preventiva, mientras se investigaba lo ocurrido, le ha llevado iniciar un tratamiento.

"Yo estoy aceptado psicológicamente. No duermo en las noches, no concilio el sueño. Estoy en un tratamiento psicológico con mi familia porque todavía no salimos de ese cuadro que me ha afectado bastante", indicó Castillo.

Asimismo, indicó que el tiempo que estuvo privado de su libertad fue una injusticia, que calificó como "un infierno".

"No le deseo a nadie que le quiten la libertad como me la han quitado a mí injustamente. Para mí ha sido injusticia estar preso, reiteradamente voy a decir que para mí esto ha sido un infierno no solamente para mí sino para toda mi familia", señaló.

El chofer que atropelló a 'Furrey' respondió junto a su abogado luego de haber sido liberado tras dos meses de prisión preventiva tras el accidente vehicular. La defensa legal de Pablo Castillo indicó que Antonio Crespo 'Furrey' aún no declara ante la Fiscalía tras haber sido dado de alta.