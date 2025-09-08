Anuncian dos nuevos desvíos vehiculares en Lima Metropolitana por obras: Conoce AQUÍ los detalles

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Desde este lunes 8 de septiembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), iniciará los trabajos de reparación de la calzada y la instalación de señalización vertical en ocho importantes vías de la capital.

En ese sentido, la ejecución de la I Etapa del Proyecto de Mantenimiento Vial comenzará simultáneamente en las avenidas Brasil (sectores del Cercado de Lima, Breña y Jesús María) y Los Alisos, en San Martín de Porres.

Plan de desvío vehicular en la Av. Brasil.

Detalles del plan de desvío vehicular

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad edil, en esta primera etapa, los trabajos se realizarán en horario nocturno, específicamente en las vías auxiliares de ambas concurridas avenidas.

La avenida Brasil se intervendrá de manera total, en una longitud de 5 km, en el tramo de la Plaza Bolognesi hacia la avenida EI Ejército. Igualmente, en la av. Los Alisos, se intervendrán 4 km, en el tramo de las avenidas Canta Callao y Túpac Amaru.

Plan de desvío vehicular en la Av. Los Alisos.

La intervención permitirá una circulación más segura y fluida, beneficiando directamente a miles de peatones, ciclistas y conductores que diariamente transitan por estas zonas.

Otras obras para 11 distritos

Cabe señalar que, el proyecto de infraestructura vial cuenta con un plazo de ejecución de 100 días calendario . En total, se rehabilitarán más de 21 kilómetros de vías en 11 distritos de Lima Metropolitana, como, por ejemplo, Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

En esa línea, las obras incluyen pavimentación, reparación de superficie de rodadura, colocación de señalética vertical y mejoras en la seguridad vial, con el objetivo de moderniza la red vial Metropolitana, priorizando las vías de alto impacto para mejorar la movilidad y la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Sobre el costo del proyecto, está valorizado aproximadamente en 37.7 millones de soles, en favor de los transportistas y peatones que a diario transitan por las mencionadas vías metropolitanas.

De esta manera, la Municipalidad Metropolitana de Lima empieza hoy, lunes 8 de septiembre, los primeros trabajos de su proyecto de mantenimiento vial en las avenidas Brasil y Alisos, los conductores ya están avisados para que tomen las rutas alternas que más rápido les hará llegar a su destino final.