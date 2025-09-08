Juan José Santiváñez en Suiza: Ministro de Justicia inicia agenda de trabajo junto a viceministro de Derechos Humanos

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, viene realizando diversas actividades durante su viaje a Ginebra, en Suiza. Según se conoció, este lunes participó en la apertura de la 60° sesión del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas.

Inicia agenda de trabajo de Santiváñez

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) brindó breves detalles de lo que fue la actividad en la que Santiváñez participó este lunes 8 de septiembre, en la que también estuvieron otros personajes políticos importantes.

"Iniciando su agenda de trabajo en Suiza , el ministro Juan José Santiváñez y el viceministro Walther Iberos participaron en la apertura de la 60° sesión del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas", escribieron en su publicación realizada este lunes 8 de septiembre.

De tal modo, se conoció que en la ceremonia de apertura del 60º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también participó el viceministro de Derechos Humanos, Walther Iberos. Es así que, dieron inicio a la agenda de trabajo de Juan José Santiváñez en Suiza.

#NotaInformativa 📄 | Iniciando su agenda de trabajo en Suiza🇨🇭, el ministro Juan José Santiváñez y el viceministro Walther Iberos participaron en la apertura de la 60° sesión del Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas.



En tal sentido, se conoció que esta sesión inició con la presentación del informe anual por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la misma manera, se continuarán con los siguientes eventos.

Cabe mencionar que, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene autorización de parte del Gobierno de Dina Boluarte para viajar a Suiza desde el 6 al 11 de septiembre. Dicho viaje tiene la finalidad de fortalecer el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Santiváñez viaja a Suiza con permiso especial del PJ

Como se recuerda, el Ejecutivo confirmó que el viaje del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, a Suiza el sábado 6 de septiembre; ello luego de que el Poder Judicial (PJ) levantara temporalmente su impedimento de salida del país.

A través de la Resolución Suprema N.º 190-2025-PCM se dio a conocer la autorización del viaje de Santiváñez Antúnez a Suiza, para "consolidar la cooperación técnica y el diálogo constructivo con los órganos de las Naciones Unidas".

