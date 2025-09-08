Abogado de 'Culebra' pide a JNJ y MP investigar a juez que permitió viaje de Juan José Santiváñez

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En conversación con Exitosa, el abogado del capitán PNP Junior Izquierdo 'Culebra', José Carlos Mejía, exhortó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público (MP) investigar al juez supremo provisional que levantó temporalmente el impedimento de salida dictado contra Juan José Santiváñez. Según el letrado, tal acto está prohibido y tipificaría como delito de prevaricato.

Un acto grave y prohibido

En primer lugar, el abogado Mejía calificó como "gravísimo" el que se haya levantado el impedimento de salida al titular del Ministerio de Justicia por lo que exhortó que se lleve a cabo una investigación administrativa disciplinaria en la JNJ al juez Edhin Campos Barranzuela.

"Es algo gravísimo. Hago un llamado al presidente de la Junta Nacional de Justicia así como a la fiscal de la Nación, para que de oficio inicien una investigación administrativa disciplinaria en la Junta Nacional de Justicia y por la presunta comisión del delito de prevaricato de hecho y de derecho al juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela", manifestó.

En tal sentido, subrayó que el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que "ninguna autoridad, ninguna persona puede modificar, interpretar, restringir una resolución judicial que tiene calidad de cosa juzgada".

Además, volvió a reiterar que dicho acto es imposible de realizarse y expresó que no comprendía cómo el viernes 5 de septiembre del año 2025 en la resolución número 8 el juez le otorga permiso a Juan José Santiváñez para que se ausente del país del 6 al 11 de septiembre.

Asimismo, reiteró su llamado a que la JNJ investigue a este juez supremo provisional para verificar si ha incurrido en alguna falta leve, grave o muy grave.

El abogado de 'Culebra' califica de "nauseabundo" permiso de viaje

El letrado calificó de "nauseabundo" y "putrefacto" el permiso que se le brindó al actual ministro de la cartera de Justicia y Derechos Humanos para viajar a Suiza.

"Jurídicamente esto es nauseabundo, es putrefacto eso no se puede hacer literalmente está prohibido. Es como si un preso preventivo pida permiso para viajar al exterior, está en una prisión, pero por seis días quiere viajar a un país y luego regresar para volver a su prisión, ¿eso es posible? No, es algo absurdo, es ilógico a ese nivel hemos llegado", manifestó.

De esta manera, el abogado José Carlos Mejía exhortó a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público investigar al juez supremo provisional que levantó temporalmente el impedimento de salida dictado contra Juan José Santiváñez.