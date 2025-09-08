'Los Choneros' amenazan en armas a pueblo awajún por control territorial

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Mineros ilegales han unido fuerzas delictivas junto con la organización criminal 'Los Choneros', peligrosa banda delincuencial de Ecuador. Juntos amenazan a parte de la comunidad awajún ubicada en la Cordillera del Cóndor.

Organización criminal 'Los Choneros' amenaza en armas a pueblo awajún

La organización criminal de Ecuador 'Los Choneros' intenta expandir su control territorial a la zonas habitadas por las comunidades awajún en la zona limítrofe entre Perú y Ecuador por el control del oro.

En un video grabado por los criminales, se escucha que lanzan una amenaza a su destinatario mientras portan armas de largo alcance, fusiles y metralletas. En el mensaje amenazan a altos mandos de la policía del medioambiente que se encargan de la destrucción de socavones de minería ilegal.

"Quedamos en un acuerdo, te estamos dando 200.000 mensual para limpiar la zona y, sin embargo, el trabajo lo estamos haciendo nosotros y tú te estás llevando el mérito. Quedaste en liberar gente y sacar del camino al dueño de la conexión, a Ibarra, y ahora te vas a encargar de los awajún", se escucha en la amenaza criminal

En el vídeo, los delincuentes, que se autodenominan parte de la peligrosa banda criminal, se jactan de contar con poder armado, económico e, incluso, político. Por ello, amenazan a las autoridades y a la comunidad para que no interfieran con sus actos ilícitos.

"Acá tenemos economía suficiente y también poder político", menciona el líder del video.

Peleas entre los mineros en proceso de formalización y mineros ilegales

La amenaza expuesta en el vídeo sería parte de una respuesta de los delincuentes a una operación policial realizada el pasada 14 de agosto en las cuencas de Cenepa donde se destruyó las maquinarias usadas para la minería ilegal.

La organización criminal ha pactado con los mineros ilegales que no buscan formalizarse para invadir a los que se encuentran en proceso de formalización. De esta manera, el poderío de armas con las que cuentan los mineros ilegales se ha repotenciado.

El control de los territorios se debe a la extracción del oro, preciado metal que formar parte del financiamiento de organizaciones criminales como 'Los Choneros' y 'Los Pulpos' en Trujillo.

La organización criminal 'Los Choneros' han unido alianza en armas junto con los mineros ilegales ubicados en la Cordillera del Cóndor, en el punto limítrofe entre Perú y Ecuador. Su alianza amenaza a los mineros en proceso de formalización y la comunidad awajún.