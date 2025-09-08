Santiváñez viajó a Suiza: "El ministro de Justicia no se va a fugar", afirma Rospigliosi

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció sobre la autorización otorgada al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para salir del país y participar en una reunión internacional en Suiza. El parlamentario expresó su conformidad con la medida judicial y descartó que exista peligro de fuga.

"Estoy de acuerdo con la resolución que ha tomado el Poder Judicial de permitirle salir del país", afirmó Rospigliosi, quien recordó que se trata de un miembro del gabinete ministerial y, en esa condición, mantiene responsabilidades que hacen poco probable una eventual evasión.

"No hay peligro de fuga"

El congresista recalcó que Santiváñez, al ocupar un cargo público, está obligado a regresar al país. "Si se queda afuera, va a ser extraditado, no tiene sentido pensar en una fuga", señaló, dejando en claro que la condición de ministro constituye una garantía frente a las sospechas.

Además, Rospigliosi consideró que este tipo de casos deben analizarse de manera puntual. Para él, en la situación de Santiváñez, la conclusión es clara: "No hay ningún peligro de fuga".

Críticas a la reunión internacional

Si bien respaldó el viaje, Rospigliosi minimizó la importancia del evento en el que participa el ministro de Justicia en Ginebra. Según dijo, muchas de estas instancias carecen de credibilidad.

"Ese tipo de reuniones y esa comisión están absolutamente desacreditadas en todo el mundo democrático", enfatizó.

En ese sentido, cuestionó que dictaduras con serias denuncias de violaciones a los derechos humanos participen en organismos internacionales sin recibir sanciones. Para el congresista, esto resta legitimidad a los debates y resoluciones que allí se aprueban.

Poder político del ministro

Consultado sobre el peso político de Santiváñez dentro del gabinete, el primer vicepresidente del Congreso reconoció que se trata de un ministro con poder.

"Sin duda es un ministro poderoso, si no, no sería ministro", manifestó. Sin embargo, subrayó que este aspecto no cambia la valoración sobre la autorización judicial.

Rospigliosi insistió en que lo relevante es que el Poder Judicial actuó de manera correcta al conceder el permiso temporal. Reiteró que, en su opinión, el ministro retornará al país sin inconvenientes.

"En pocos días regresará"

Finalmente, el parlamentario consideró que no corresponde prolongar la polémica. "Dentro de pocos días va a regresar y se acabó el problema", sostuvo.

De esta manera, Rospigliosi defendió tanto la decisión judicial como la postura del Gobierno de permitir el viaje de Santiváñez, aunque sin ocultar su escepticismo respecto a la utilidad de la reunión internacional en la que participa el ministro de Justicia.