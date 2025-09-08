Leao Butrón denuncia que repartidor rompió espejo del auto de su hermano tras negarse a dar un pago extra

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exarquero de Alianza Lima y la selección peruana, Leao Butrón, denunció que un repartidor de delivery dañó el auto de un familiar luego que este exigiera un pago extra en efectivo. El suceso se suscitó en el distrito limeño de Miraflores.

Leao Butrón se pronuncia

En declaraciones a la prensa, el exfutbolista narró que su familia realizó un pedido en una reconocida aplicación de delivery, posteriormente el repartidor se comunicó con ellos para indicarles que le deberían pagar un costo adicional debido a que el pedido que transportaba contaba con numerosas cosas.

Cabe destacar que, según el exdeportista blanquiazul, el hombre fue identificado en la app como Michael Ángel Quispe Dueñas. Fue a este a quien le dijeron que iban a pagar lo que solicitaba.

"Pásanos por el app y pagamos lo que hay que pagar. Ya habíamos pagado el servicio. Y dijo no. Entonces le dijimos traélo no más. Cuando estuvo acá dijo: 'Bueno, no me van a pagar nada, entonces recojan sus cosas", relató Leao a Panamericana.

Además, manifestó que el pedido de delivery fue solicitado por su esposa ya que sostenía una reunión con sus amistades y familiares. En tal sentido, agregó que fue la madre de sus hijas quien tuvo que coger su pedido de la unidad del motorizado.

Lo que revelaron las cámaras

De acuerdo a las imágenes de seguridad, se observa al hombre que labora en delivery, a bordo de su moto, cómo propina un fuerte golpe al espejo lateral del automóvil, de su hermano, que se encontraba aparcado en exteriores de la vivienda de Butrón.

"Después nos damos cuenta por las cámaras que el espejo lo había roto a la hora de irse. Espero que entrara ell (su esposa) y rompió el espejo. Hemos tratado de comunicarnos con la empresa. Nos dijeron que van a investigar, pero absolutamente ninguna respuesta, tienen el nombre, tienen el video y nada", sostuvo Leao.

En tal sentido, enfatizó que "debería haber mayor seriedad por parte de la empresa" no solo en caso de su familia sino de manera general. "Está bien que trabajen, que ganen dinero, pero debería haber una responsabilidad (...) la empresa debe responder por las personas a las que contrata, prinicpalmente una respuesta a la queja", acotó.

