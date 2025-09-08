Mujer se desploma tras recibir título de propiedad en manos de la presidenta Dina Boluarte

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la entrega de títulos de propiedad, por parte de la presidenta Dina Boluarte, desde exteriores de Palacio de Gobierno, se suscitó un hecho que causó sorpresa luego que una mujer aparentemente se desplomó luego de recibir su título.

La presidenta de la República, Dina Boluarte participó, este lunes 8 de septiembre, de la 'Titulatón con punche' en la que que se le otorgó 170 mil títulos de propiedad a familias peruanas.

Cabe destacar que, la jefa de Estado estuvo acompañada del titular de la Presidencia del Consejo Ministros, Eduardo Arana y del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury.

Durante la actividad oficial, una de las peruanas beneficiarias de la entrega de títulos de la propiedad fue Lida Víctor Valladolid, mujer de 45 años proveniente de Ayna, Ayacucho, del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

La fémina, presentada con un traje típico de su región, fue protagonista de un hecho sorpresivo luego que se desplomara, al parecer tras perder el conocimiento, cuando recibía el documento en manos de la presidenta Dina Boluarte. Tras el aparente desmayo de la señora, de acuerdo a imágenes de Canal N, se observa que Boluarte Zegarra y el ministro Whittembury la auxiliaron imediatamente.

Dina Boluarte se pronuncia tras incidente

Luego del aparente desmayo de la beneficiaria al título de propiedad, la mandataria Dina Boluarte se pronunció revelando que la mujer "no pudo más y por instantes se descompensó".

"Son esas emociones las que nos deben unir como familias peruanas y esa es la forma como Gobierno responsable respondemos ante miles de familias que han esperado por décadas el tener una casa propia, un terreno propio, un mercado propio, una comisaría con terreno propio", manifestó.

Seguidamente resaltó la cifra de títulos entregados durante esta actividad oficial y lo que los beneficiarios podrían realizar con ello.

"170 mil títulos de propiedad en el sector Vivienda y seguramente en adelante tendremos otra 'Titulatón' de entregas de títulos en el sector Midagri (...) Hoy en sus casas pueden ampliar, pueden seguir construyendo, pueden ir al banco a pedir un créditoy poner como hipoteca la propiedad que ya es de ustedes o incluso pueden heredar a sus hijos", expresó.

