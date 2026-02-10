Arequipa: Encuentran el cuerpo de joven atrapado por el mar tras 13 días de búsqueda

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
El joven de Nazca fue hallado en la misma playa donde desapareció junto a su amigo el pasado 28 de enero. Su cuerpo fue identificado por familiares y pobladores gracias a un tatuaje que llevaba.

10/02/2026

Luego de trece días de incertidumbre y búsqueda constante, finalmente se confirmó el hallazgo del cuerpo de Álvaro Tapia Palomino, joven de 20 años natural de Nazca, quien desapareció el pasado 28 de enero de 2026 en la Playa Mansa, distrito de Lomas, provincia de Caravelí (Arequipa).

El hallazgo se produjo en la misma zona donde el joven había sido visto por última vez. Una pareja que se encontraba frente al mar alertó sobre la presencia de un cuerpo en la orilla, lo que movilizó de inmediato a pobladores y autoridades locales. Tras la verificación, se confirmó que se trataba de Álvaro, cerrando así un capítulo de angustia que mantuvo en vilo a su familia y comunidad.

Joven y su amigo fueron arrastrados por el mar

Álvaro ingresó al mar junto a su amigo Yesid Acuña, utilizando un colchón inflable como balsa improvisada. Las fuertes corrientes marinas arrastraron a ambos. El cuerpo de Yesid fue hallado sin vida poco después, mientras que Álvaro permaneció desaparecido durante casi dos semanas, generando gran preocupación y múltiples llamados de ayuda por parte de sus familiares.

La identificación del cuerpo fue posible gracias a un tatuaje en el hombro y una esclava metálica que llevaba consigo, elementos reconocidos por sus familiares y vecinos presentes en el lugar.

El hallazgo fue resultado de la vigilancia constante de pescadores y pobladores, quienes se sumaron voluntariamente a las labores de búsqueda, demostrando solidaridad y compromiso con la familia afectada.

Durante los días de rastreo, los parientes de Álvaro solicitaron apoyo logístico, incluyendo la intervención de buzos especializados y embarcaciones para ampliar el radio de búsqueda. Aunque la respuesta oficial fue limitada, la perseverancia de la comunidad permitió finalmente dar con el paradero del joven.

El desenlace, aunque doloroso, permite a la familia despedirlo con dignidad y dar sepultura tras días de incertidumbre y esperanza. El caso deja en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en las playas y promover campañas de prevención sobre el uso de objetos no diseñados para navegar, como colchones inflables, que pueden convertirse en trampas mortales.

La población de Nazca y Caravelí se ha mostrado conmovida por lo ocurrido, acompañando a la familia en su duelo y recordando la importancia de la solidaridad en momentos de tragedia.

