Reniec entrega a la ONPE primera actualización de datos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera relación de datos actualizados de ciudadanos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

¿Qué información se encuentra dentro de esta primera entrega de datos?

La primera entrega comprende una serie de archivos con información procesada hasta el 13 de julio de 2026. El primer documento contiene la relación de 16 984 ciudadanos fallecidos después del cierre del padrón electoral, ocurrido el pasado 7 de abril. Estos registros tienen como finalidad mantener actualizada la información oficial y contribuir a la transparencia del proceso electoral.

Dicha información forma parte del proceso de depuración y actualización permanente de los registros electorales y permitirá optimizar la organización de los comicios programados para el próximo 4 de octubre.

El segundo archivo reúne las fotografías de 17 126 ciudadanos que cumplieron 18 años y renovaron su DNI, mientras que el tercero registra a 214 688 ciudadanos que realizaron el cambio de domicilio hasta el 12 de julio de este año.

Asimismo, informó que aún se realizarán dos entregas adicionales de información actualizada. La segunda está programada para el 21 de agosto y la tercera para el 25 de septiembre, conforme al cronograma oficial de las ERM 2026.

ERM 2026: Reniec entregó a la ONPE primera lista de más de 248 mil datos actualizados de ciudadanos.



🗞️ Más información: https://t.co/pjEI35xkn7 pic.twitter.com/4e1CtDadRy — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) July 23, 2026

Información disponible en la plataforma digital

La entidad también recordó que el detalle de esta información, tanto a nivel nacional como regional, puede consultarse a través de la plataforma virtual "Conoce el Padrón para las ERM 2026 en cifras", disponible en su portal institucional.

En ese sentido, Reniec mencionó que estas listas son relevantes porque transparentan los cambios efectuados en el DNI y en los registros civiles luego del cierre del padrón electoral. Algunos de los que se toman en cuenta son: defunciones, renovación de fotos, modificación de domicilios, entre otros.

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se encuentran habilitados más de 26 millones de electores, quienes elegirán a más de 13 mil autoridades regionales y municipales en todo el país.

Del total abarcado, 26 314 648 corresponden a ciudadanos peruanos y 76 son ciudadanos extranjeros residentes en el Perú inscritos para participar en las elecciones municipales, conforme a lo establecido en la Ley de Elecciones Municipales.

Finalmente, la actualización de estos datos de la Reniec para el próximo 4 de octubre en el que se llevará a cabo las elecciones, ayuda a que todo el sistema funcione de manera óptima.