Cronograma de pagos ONP en agosto 2026: Estas son las FECHAS clave para cobrar tu pensión

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya cuenta con el cronograma oficial de pagos de pensiones correspondiente al mes de agosto del 2026. Descubre cuáles serán las fechas claves en que los pensionistas podrán cobrar su dinero.

Cronograma oficial de pagos ONP en agosto

Los pensionistas de los distintos regímenes administrados por la ONP reciben buenas noticias. Pues bien, la entidad que tiene como objetivo proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida, dio a conocer las fechas clave para el desembolso de las pensiones en agosto 2026.

De acuerdo al cronograma oficial del pago de pensiones para ese mes, los depósitos se realizarán de manera escalonada, según el régimen pensionario y la inicial del apellido paterno del pensionista, con el objetivo de evitar aglomeraciones y facilitar el cobro de manera ordenada.

Asimismo, se precisó que los depósitos se realizarán cuentas bancarias, cajeros automáticos, agentes autorizados y ventanillas del Banco de la Nación, dependiendo de la modalidad que tengan registrada.

¿Cuándo se pagarán las pensiones ONP? Fechas clave

En ese marco, se dio a conocer que los pagos para los que se encuentran en el régimen del Decreto Ley N° 19990 se realizarán, de acuerdo al siguiente calendario para el mes de agosto, y conforme a la primera letra del apellido paterno del beneficiario:

Apellidos de la A-C: El abono se dará el lunes 10 de agosto.

Apellidos de la D-L: Pago será el martes 11 de agosto.

Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 12 de agosto.

Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 13 de agosto.

Pago a domicilio: Del 17 al 26 de julio.

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803 recibirán el depósito el 14 de agosto.

Fechas de pago a pensionistas ONP en 2026.

Pago a otros regímenes ONP en agosto

Por su parte, los pensionistas de los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto en las entidades financieras autorizadas: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

Finalmente, la ONP precisa que, en el caso de la Ley N° 26790, el Banco de la Nación atenderá además los pagos correspondientes a cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Para estos regímenes, el pago a domicilio se efectuará entre el 20 y el 26 de agosto.

ONP señaló que el cronograma de pagos busca garantizar una atención más eficiente para los miles de pensionistas que cada mes reciben este importante ingreso en el mes de agosto del 2026. Por ello, exhortó a los beneficiarios a mantenerse informados sobre las fechas oficiales y a planificar con anticipación el retiro de su dinero para evitar inconvenientes.