Caída de Nicolás Maduro: María Corina Machado y Edmundo González exigen la libertad de TODOS los presos políticos

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A 10 días de la captura de la Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y ante el anuncio de liberación de presos políticos por parte del chavismo, los líderes de oposición María Corina Machado y Edmundo González, exigieron la "real puesta en libertad" de todas las personas que han sido detenidas por estar en contra del régimen venezolano.

A través de un carta hecha pública este martes 13 de enero, a través de Oficina de Vocería de ambos opositores, desmintieron lo señalado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al sostener que no son únicamente 116 los ciudadanos que han recuperado su libertad tras permanecer durante meses (en algunos casos años) en el "Helicoide".

Son más de 1 000 presos a manos del chavismo

La también Nobel de la Paz María Corina Machado y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, señalaron que a la fecha solamente han recobrado su libertad 56 personas, lo que equivale el 5 % del total de encarcelados. En ese sentido, exigieron que cumplan con lo señalado lo más pronto posible.

"A cinco días del anuncio de liberación masiva, nada permite afirmar que esa medida se esté llevando a cabo como se dijo", alertaron, señalando, además, que las cifras verificadas por ONG e información de familiares están muy por debajo de lo prometido y no se ha publicado una lista oficial de quienes deberían haber sido excarcelados.

Machado y González también denunciaron la muerte de Edison José Torres Fernández bajo custodia, siendo el octavo fallecido en estas circunstancias desde julio del 2024, y recordaron que Rafael Tudares Bracho, yerno de González Urrutia, sigue desaparecido sin noticias de su estado de salud ni paradero.

"Nuestra demanda sigue siendo la misma, clara e innegociable: liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos", sentenciaron los opositores.

Comunicado

Maduro comparece ante la justicia norteamericana

En su primera audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, llevada a cabo el lunes 5 de enero, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon "inocentes" de los cargos que se les imputan. Luego de que el juez Alvin Hellerstein diera inicio a la diligencia, el líder chavista señaló que todavía sigue siendo el presidente de Venezuela.

"Soy inocente. Soy una persona honorable, el presidente de Venezuela, y me considero un prisionero de guerra", señaló. ante las autoridades estadounidenses.

Es importante señalar que, Maduro Moros tiene como abogado defensor a Barry J. Pollack, quien saltó a la fama años atrás por conseguir la liberación del creador del portal WikiLeaks, Julian Assange. También se conoció, que el letrado no solicitó libertad bajo el pago de fianza para la pareja presidencial venezolana.

Finalmente, el juez federal, programó para el 17 de marzo la segunda audiencia para Maduro y Flores, investigados por los presuntos delitos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína, posesión de armas y conspiración por tráfico de armas.