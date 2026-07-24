Confirman día no laborable antes de Fiestas Patrias: ¿Cuándo y quiénes se verán beneficiados?

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es la fecha y quiénes se verán beneficiados con el día no laborable a nivel nacional, establecido previo a los feriados por Fiestas Patrias, según se precisa el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.

¿Cuándo será día no laborable previo a Fiestas Patrias?

Si bien el 23 de julio fue feriado nacional, pocas personas conocen que existe un día laborable previo a Fiestas Patrias que les permita tomar un breve descanso y alejarse de la rutina laboral, además de que crea un puente de feriado largo de hasta cinco días consecutivos.

De acuerdo al Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de julio será día no laborable compensable a nivel nacional, pero solo para un determinado sector del país. ¿El motivo? Pues bien, la normativa vigente precisa que la finalidad de la medida es fomentar el desarrollo del turismo interno en el país en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias que como se sabe son los dos días siguientes.

Esa fecha crea un puente festivo, si además del 28 y 29 de julio, se le suman los días previos, sábado y domingo, quedando el calendario de la siguiente forma para tomar unas merecidas vacaciones:

Sábado 25 de julio: Día de descanso habitual, mayormente para el sector público.

Domingo 26 de julio: Día de descanso habitual.

Lunes 27 de julio: Día no laborable compensable.

Martes 28 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Feriado nacional por Fiestas Patrias.

¿Quiénes serán beneficiados con el día no laborable?

Como se precisó líneas más arriba en esta nota de Exitosa, el 27 de julio será día no laborable no será para todos, sino solo para los trabajadores del sector público.

Esto quiere decir que las entidades públicas suspenderán sus actividades por ese día; sin embargo, las horas dejadas de trabajar deberán ser recuperadas o compensadas posteriormente. Los que formen parte del sector privado deberán continuar sus labores con total normalidad.

Feriados nacionales que restan en 2026

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El día no laborable del 27 de julio beneficiará a los trabajadores del sector público, quienes no deberán acudir a sus centros de labores durante esa fecha, previo a las Fiestas Patrias, según el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.