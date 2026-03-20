Peruanos en Medio Oriente: Más de 160 connacionales varados fueron evacuados de zona de conflicto

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Cancillería informa que, hasta la fecha, más de 160 peruanos varados han sido evacuados de la zona de conflicto en Medio Oriente. Ello, tras las coordinaciones realizadas desde el Comando de Crisis, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, junto con funcionarios diplomáticos de los países del golfo.

Más de 160 peruanos evacuados de zona de conflicto

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se vienen realizando gestiones para garantizar la seguridad de los connacionales ubicados en las zonas de conflicto por la guerra en Medio Oriente.

Así, informaron que más de 160 peruanos que se encontraban varados en las zonas de conflicto fueron evacuados con el fin de salvaguardar su integridad. Anteriormente, la cancillería peruana había informado que entre los países en conflicto se encontraban Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano.

Entre los peruanos puestos a buen recaudo se encuentran familias como compatriotas que llegaron hacia tales destinos por motivos laborales como de turismo.

Por su parte, el Comando de Crisis en Medio Oriente se mantiene alerta para tomar acciones de agravarse el conflicto. Así, continúan las coordinaciones para reforzar las acciones para la evacuación de todos los connacionales en tránsito que quedaron varados.

Más de 160 peruanos ya están a salvo. 🇵🇪

La Cancillería, a través de sus misiones diplomáticas, ha logrado evacuar a peruanos que se encontraban varados en zonas de conflicto en Medio Oriente.

Nuestro Comando de Crisis continúa activo, brindando asistencia permanente y apoyando... pic.twitter.com/bULMguMITm — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) March 19, 2026

Cancelan Elecciones Generales en Medio Oriente

A menos de un mes de realizarse las Elecciones Generales, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los comicios del 12 de abril se cancelan en los países del golfo por la guerra en Medio Oriente.

La medida se anunció el 18 de marzo tras una reunión del Comando de Crisis en donde se evaluó la escalada de la guerra suscitada entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante la reunión se evaluaron los riesgos que implicarían permanecer en la zona ante la gravedad de que el conflicto se prolongue; peligros que enfrentan los compatriotas residentes y varados.

Así, se decidió que la comunidad peruana que permanece en los países involucrados en el conflicto como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Líbano no acudirían a votar en los próximos comicios del 12 de abril.