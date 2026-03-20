Advierten lluvias intensas en siete regiones en el inicio del otoño: Estas son las 16 provincias en alerta

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en siete regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar a los departamentos en alerta durante este fin de semana.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 079, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del sábado 21 de marzo en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Cusco : Calca y La Convención.

: Calca y La Convención. Huánuco : Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. Junín : Chanchamayo y Satipo.

: Chanchamayo y Satipo. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Pasco : Oxapampa.

: Oxapampa. San Martín : Bellavista y Tocache.

: Bellavista y Tocache. Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra centro y sur se prevé precipitaciones (lluvia, granizo, agua nieve y nieve) de moderada a fuerte intensidad.



Además, se esperan lluvias y/o chubascos en la selva alta.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas pic.twitter.com/q20CPf7lwB — Senamhi (@Senamhiperu) March 20, 2026

En ese sentido, se prevén precipitaciones de moderada intensidad y/o chubascos en la sierra centro y sur, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva alta, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Asimismo, se esperan lluvias localizadas de ligera intensidad y de manera dispersa en la costa norte, principalmente en la costa interior de las regiones de Piura y Tumbes.

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.