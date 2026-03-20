Balcázar continuará con compra de aviones F-16 a EE.UU. para la FAP: "Lo ha hecho el Gobierno anterior"

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente José María Balcázar estuvo la mañana de hoy, viernes 20 de marzo, en Exitosa, para dar una entrevista exclusiva a poco más de haber cumplido su primer mes al mando del Poder Ejecutivo y, como era de esperarse, uno de los principales asuntos dentro de su agenda hasta julio de 2026, es la seguridad nacional.

Durante la conversación sostenida con Nicolás Lúcar en el programa "Hablemos Claro", el mandatario del Perú reveló que su gestión continuará con el proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos, no porque así lo haya decidido su administración, sino porque fue aprobado por su antecesor, José Jerí.

No es prioridad, pero ya está establecido en un convenio

El actual jefe de Estado fue enfático en señalar que la adquisición de las naves para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) "no una prioridad" porque hay asuntos mucho más importantes que atender en el país. No obstante, dejó en claro que el proceso está establecido en un convenio firmado entre ambos países en mención.

En esa misma línea indicó, que el Perú tiene excelentes relaciones con China y Estados Unidos, país al que reconoció como "socio histórico". Esta valoración ha sido tan destacada por el gobierno del expresidente José Jerí, que determinó el proceso de compra para reforzar la seguridad nacional del país, así lo detalló el presidente Balcázar.

"El tema que se ha decidido por tema de seguridad con Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida", sostuvo.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar confirmó la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, debido a la suscripción de un convenio que autoriza el proceso y que fue firmado por la gestión de José Jerí.



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Escudo Fronterizo Perú-Chile: "El presidente Kast está mal asesorado"

Otro tema de seguridad nacional es lo que sucede en las fronteras, más precisamente por la migración ilegal. Al ser consultado sobre el inicio de la construcción del Escudo Fronterizo a cargo del Gobierno de Chile, el presidente Balcázar reconoció que se trata de una estrategia para frenar la delincuencia en vecino país; sin embargo, admitió que su homólogo José Antonio Kast está "mal asesorado" al respecto.

"La idea inicial, según tengo entendido por el canciller que estuvo en la ceremonia de transmisión de mando, es para los asuntos de la migraciones masiva de delincuentes venezolanos y colombianos. No hay me parece, otro tipo de intención. Son fronteras abiertas, cuya virtud se debe trabajar allí, pero no sé hasta dónde pensará el presidente Kast con la construcción de este muro", indicó.

El presidente peruano aclaró que el muro está muy alejado del suelo nacional y que si bien es cierto que "lo ideal" hubiera sido que conversen entre mandatarios previamente, dijo, además, que "es un asunto de ellos" y que "no conviene un conflicto con Chile".

El mandatario del Perú no solo dejó en claro su postura sobre este asunto limítrofe, también confirmó que la gestión anterior en Palacio autorizó la compra de los aviones F-16 para la FAP.