"Estoy vivo": Benjamin Netanyahu reaparece en conferencia y aclara rumores sobre su muerte

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareció este jueves en conferencia de prensa para desmentir los rumores sobre su presunta muerte. Apenas inició su intervención, el mandatario declaró con ironía: "Estoy vivo", buscando disipar las versiones que circularon en los últimos días y que generaron incertidumbre tanto en la política interna como en el escenario internacional.

La aparición pública de Netanyahu responde a una ola de especulaciones que se intensificaron en redes sociales y medios alternativos. Los rumores sobre su fallecimiento se propagaron en medio de la guerra contra Irán y la tensión regional, lo que obligó al primer ministro a dar señales claras de presencia.

En su mensaje, Netanyahu no solo buscó desmentir las versiones, sino que también aprovechó para afirmar que Israel, junto a Estados Unidos, ha logrando avances militares en la ofensiva contra Irán. Según sus declaraciones, las operaciones han reducido el arsenal de misiles iraní y dañado infraestructura clave vinculada a la producción armamentística y nuclear.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reapareció ante los medios, descartando así su fallecimiento y negando rumores de un mal estado de salud. Aclaró que se trata de noticias falsas y que se encuentra en óptimas condiciones.



📻 95.5... pic.twitter.com/CNZos8qWuz — Exitosa Noticias (@exitosape) March 19, 2026

La frase "Estoy vivo" fue interpretada como un intento de restar dramatismo a la situación, desvirtuar rumores (a los que no dudó en calificar como 'fake news') y de proyectar fortaleza frente a su país en un momento de alta tensión. Al mismo tiempo, la comparecencia buscó enviar un mensaje de continuidad institucional, disipando dudas sobre la conducción del gobierno israelí en plena guerra.

Netanyahu insistió en que su ofensiva militar está debilitando a Irán y que la seguridad de Israel y de sus aliados depende de mantener la presión. También advirtió que un Irán con armas nucleares sería un peligro para Estados Unidos, Europa y el mundo.

El origen de los rumores

Los rumores sobre la supuesta muerte de Netanyahu se originaron tras su ausencia en actos públicos durante varios días. La especulación creció cuando, a raíz de otra conferencia de prensa, internautas aseguraban contar hasta 6 dedos en sus manos, dando origen a especulaciones sobre el posible uso de inteligencia artificial para la creación del video.

Días después, enterado de los rumores y en un primer intento de desmentirlos, el líder hebreo subió un video grabado en una cafetería a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde, de modo irónico, decía "estar muerto, pero por el café". El registro fue interpretado por algunos como una prueba de vida improvisada, aunque no logró frenar las dudas hasta su aparición oficial en conferencia de este jueves.

🇮🇱 Benjamín Netanyahu reapareció públicamente y desmintió los rumores sobre su muerte.



☕ Con un café en mano, el líder israelí terminó con las versiones que habían hecho circular los medios iraníes.



🗣️ "¿Muerto? Yo muero por el café. ¿Y sabes qué? Muero por mí pueblo, por cómo... pic.twitter.com/372WnbkiIo — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) March 15, 2026

La nueva comparecencia de Netanyahu cumple dos objetivos: desmentir categóricamente los rumores sobre su muerte y reforzar la narrativa de que Israel está ganando la guerra contra Irán. En medio de la tensión regional y las dudas sobre su estado de salud, el primer ministro buscó transmitir seguridad y liderazgo, dejando claro que sigue al frente del gobierno y de las operaciones militares.