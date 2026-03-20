Mototaxistas del Rímac realizan paro por alza en precio de GLP: "Normalmente se llenaba con S/25, ahora con S/ 40

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad
Un grupo elevado de mototaxistas del distrito del Rímac, llevaron a cabo este viernes 20 de marzo, la paralización de sus labores. Según se conoció, tomaron dicha decisión debido al alza de precios en el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP); por ello, exigen medidas al Gobierno para frenar dicho incremento.
Excesivo aumento de precio de GLP
De acuerdo a información obtenida por nuestro medio de comunicación, la movilización se llevó a cabo en horas de esta mañana de este viernes. Exactamente los mototaxistas se concentraron en la avenida Tarapacá, bloqueando una parte de la pista.
En esa línea, no dudaron en expresar su incomodidad ante esta situación que afecta directamente sus bolsillos. Según precisaron, los mototaxistas que, se ven obligados a pagar casi el doble que antes para que le suministren GLP y puedan trabajar. Esta problemática desvía sus capacidades.
"Esto nos afecta a todos, lamentablemente el precio elevado de los GLP a nosotros nos afecta directamente. Normalmente se llenaba con 25 soles, pero ahora está llegando hasta los 40 o 50 soles, no es por el consumo del vehículo, sino es porque el precio del gas se ha elevado demasiado, entonces eso ya va fuera de nuestras capacidades de lo que podemos nosotros pagar", dijo uno de los mototaxistas.
De tal modo, dicho mototaxista precisó que en muchos casos, tienen que salir del distrito e ir a otros debido a que en el Rímac no habría GLP. El hecho de ir hasta Los Olivos, La Victoria y hasta a Huachipa, también genera gastos extra.
Lamentan elevar precio de pasajes
Es así que, expresaron las disculpas del caso a los usuarios, vecinos del distrito, debido a que se habrían visto en la obligación de aumentar el precio de los pasajes. "Tenemos elevar un poquito nuestros precios, pero es para subsistir, no podemos dar nuestro servicio normal", detalló.
De acuerdo a lo declarado a nuestro medio, esta medida se llevó a cabo con la finalidad de alzar su voz hacia las autoridades y hacer que estas les hagan caso y establezcan medidas para que se defina un límite en el precio del GLP
Hasta la zona de concentración, llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes a bordo de camionetas y motocicletas intentaron retirar a los mototaxistas que protestaban de manera pacífica debido a este problema.
Es así como, los mototaxistas criticaron que el Gobierno haya dado por superada la crisis del GNV, cuando en dicho distrito no encuentran abasto de GLP, lo que también les afecta directamente debido a que tienen que ir hasta otros distritos y generarían un gasto extra.