Petroperú controla incendio de Refinería Talara, en Piura: un trabajador resultó herido

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este miércoles 5 de noviembre, la Refinería Talara de Petroperú, ubicada en la región Piura, sufrió un incendio que logró ser controlado de inmediato por el personal contraincendios de la empresa estatal, logrando impedir daños considerables o lesiones graves.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:15 a.m. en la Unidad de Destilación al Vacío (UDV3), una de las áreas del complejo industrial donde se procesa crudo para obtener combustibles.

Refinería Talara, ubicada en Piura, sufrió incendio controlado por Petroperú.

Siniestro dejó un trabajador herido

Según la información proporcionada por Petroperú, un operador de la unidad resultó herido con lesiones menores durante la activación del protocolo de contingencia. De manera inmediata, el trabajador recibió atención médica dentro de la misma refinería.

La compañía informó que el colaborador fue trasladado a una clínica local para una evaluación preventiva y que se encuentra estable y fuera de peligro.

A su vez, Petroperú precisó que no se registraron daños materiales de consideración y que la producción y actividades de refinación continúan ejecutándose con total normalidad.

Causas del incendio son desconocidas

Afortunadamente, reportaron que el fuego fue extinguido rápidamente gracias a la intervención de los brigadistas y al sistema diseñado para situaciones de emergencia dentro de la planta.

Petroperú sostuvo que las causas del incidente aun están investigación y que se informará a las autoridades correspondientes. La compañía aseguró que cuenta con un plan de contingencia operativo, orientado a actuar con inmediatez ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en sus instalaciones.

Cambio de directorio se concretaría esta semana

Según confirmó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, en el marco del encuentro del Ejecutivo con los gremios empresariales, ya se tendrían confirmados a los nuevos directivos de Petroperú.

"En la Junta General de Accionistas hemos efectuado una evaluación de los perfiles alineados a cumplir con lo que queremos que sea la empresa. Entonces hay una primera evaluación que se estaría concretando esta semana con el cambio de directorio", señaló.

La ministra del MEF reconoció que dicha búsqueda de profesionales idóneos "ha tomado unos días", debido a la necesidad de que "los directores elegidos estén con una visión alineada a lo que este Gobierno quiere de la empresa".

Si bien ya se ha realizado esta primera evaluación, Miralles agregó que no se revelarán los nombres de los nuevos integrantes del directorio de la petrolera estatal hasta el momento en que se concrete este cambio.

A vísperas de su cambio de directorio, estimado para esta semana, Petroperú actuó de forma inmediata no solo al ejecutar un plan de contingencia para controlar el incendio menor que sufrió su planta de Refinería Talara, en Piura, sino también comunicando oportunamente lo sucedido a las autoridades y al público en general.