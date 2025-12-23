Elecciones Generales 2026: HOY vence plazo para solicitar la inscripción de candidaturas

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2026 podrán solicitar la inscripción de sus candidatos ante los Jurados Electorales Especiales correspondientes solo hasta hoy, martes 23 de diciembre a las 23:59:59 horas, según recordó el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Cómo realizarán la inscripción?

La solicitud de inscripción de sus candidatos ante el JEE se podrá realizar a través del Sistema Declara+, que se encuentra habilitada tras la promulgación de los ganadores de las elecciones primarias.

Las agrupaciones podrán solicitar la inscripción de candidaturas de su plancha presidencial, candidatos a senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.

El JNE se encuentra brindando atención las 24 horas a través del Call Center 0800-00-214, opción 1, donde los personeros de las agrupaciones políticas pueden hacer sus consultas técnicas sobre el uso de la plataforma Declara+, según informó la secretaria general de la institución, Yessica Clavijo.

Hasta el momento el JNE detalló que las 38 organizaciones han iniciado el llenado de las Declaraciones Juradas de Hojas de Vida para la solicitud de inscripción, algunas de estas ya cuentan con respuesta y se han inscrito oficialmente, mientras que otras tienen observaciones a subsanar.

Cabe recordar que de estas organizaciones políticas, 36 presentarán listas de candidatos a la Presidencia de la República al JEE de Lima Centro 1. El JEE Oeste 2 recibirá las solicitudes de inscripción para la elección de los 30 senadores en Distrito Electoral Único Nacional, y el JEE Lima Centro 2 para la elección de representantes ante el Parlamento Andino en Distrito Electoral Único Nacional.

La inscripción de las listas de candidaturas para la elección de 130 diputados en Distrito Electoral Múltiple y de 30 senadores en Distrito Electoral Múltiple se realizará en los 25 JEE de todo el país. Las listas de candidatos a senadores y disputados en Distrito Electoral Múltiple de los peruano en el extranjero se realizará en el JEE Lima Centro 2 y los candidatos para Lima Metropolitana ante el JEE Lima Oeste 3.

#EG2026 | #CronogramaElectoral

Hoy es la fecha límite para que las organizaciones políticas que participan en las Elecciones Generales 2026 presenten sus solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. pic.twitter.com/bAoeG1JqP0 — JNE Perú (@JNE_Peru) December 23, 2025

JEE declara INADMISIBLE fórmula presidencial de Avanza País

El Jurado Especial de Electoral declaró inadmisible la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Avanza País, liderado actualmente por José Williams Zapata con Fernán Altuve y Adriana Tudela, en la primera y segunda vicepresidencia.

La razón, es que la fórmula no presenta las renuncias de sus excandidatos a la presidencia y la segunda vicepresidencia, Phillip Butter y la congresistas Karol Paredes.

Es por ello que el Jurado Nacional de Elecciones informó que hasta hoy, martes 23 de diciembre, cierra el ingreso de solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales y listas de candidatos.