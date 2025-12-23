Tragedia en Barranca: Captan instantes previos del accidente que dejó un fallecido y tres heridos

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo siniestro vial ha generado preocupación en el país. Una camioneta se despistó en la antigua Panamericana Norte, distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, dejando un fallecido y tres heridos. Los ocupantes del vehículo registraron en video los momentos previos al accidente.

Accidente de tránsito en Barranca

Según los primeros reportes, un accidente vehicular se registró durante la madrugada del 22 de diciembre. El hecho fue captado en un video por los propios ocupantes de la camioneta, que se presume circulaba a 158 km/h antes de perder el control en una curva del distrito de Supe Puerto.

El exceso de velocidad habría generado que el chofer del vehículo no pudiera frenar a tiempo por la antigua Panamericana Norte y terminara impactando contra la baranda de seguridad y volcado con las llantas hacia arriba sobre una zona verde cercana a la plazuela de ingreso al distrito. Lamentablemente, el siniestro vial dejó como víctima a Pedro Juan Simeón Erazo, de 29 años, quien viajaba como pasajero.

También se reportó, que el incidente dejó tres heridos, entre ellos, el conductor de la unidad, que fueron trasladados de emergencia al hospital de Barranca. Pese a que el chofer trató de negar su responsabilidad por el fatal despiste, un video desmentiría su versión de los hechos.

Investigan causas del despiste de la camioneta

En las imágenes grabadas desde el celular de uno de los pasajeros de la camioneta, se escucha a una joven, gritarle al conductor que los lleve a Barranca mientras se acerca a una curva, e incluso, se oye una advertencia con fuertes frases: "Ya te estoy grabando, ya. ¡Arranca!".

También se escucha a otra pasajera decir "para, para". Seguidamente, en medio de los gritos se logra ver el despiste del vehículo. La familia de la víctima, quien era padre de un niño de tres años, exige justicia y pide que el caso sea investigado a fondo para que su muerte no quede impune.

Chofer bajo custodia policial

Asimismo, se reveló que el conductor del vehículo, quien fue identificado por las autoridades como Giancarlos Fuentes, se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional del Perú (PNP) para esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento se sigue con las investigaciones y diligencias necesarias para comprender las causas exactas del grave despiste ocurrido en la antigua vía que une Barranca con Supe. Los peritos analizan la serie de conductas registradas en el video para determinar si existieron otros factores distractores que llevaron al chofer a perder el control de la camioneta.

Es así como un video mostró los momentos previos del accidente ocurrido en Barranca y que dejó al menos un fallecido y tres heridos. El caso se encuentra bajo investigación policial para determinar las responsabilidades del caso.