Comas: Violento choque entre dos buses de transporte público deja varios heridos en la av. Universitaria

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo accidente vehicular se registró en la calles de Lima sobre las primeras horas de este martes 23 de diciembre. Esta vez, un violento choque protagonizado por dos buses de la empresa de transporte El Rápido en Comas dejó varios heridos y una importante congestión vehicular.

Violento choque en Comas deja varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, las unidades pertenecientes a las líneas P y F, que recorren los distritos de Magdalena y Carabayllo, habrían ido a una alta velocidad por lo que colisionaron en el cruce de las avenidas Universitaria y Jamaica con dirección a Los Olivos.

Según las imágenes, el impacto habría sido de gran magnitud ya que uno de los buses quedó fuera de la vía principal de la avenida Universitaria terminando en la pista auxiliar. El vehículo cuenta con daños severos ya que la mitad del parabrisas se encuentra totalmente destrozado, además de otros daños en el ornamento público.

De inmediato, personal de emergencia llegó al lugar de los hechos para auxiliar a los afectados. De momento se desconoce la cantidad exacta de heridos, pero señalaron que cada uno de ellos ya fueron llevados a clínicas locales para ser atendidos por personal médico.

#ATENCIÓN 🔴

Se reporta un violento accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Jamaica y Universitaria, en Comas. Según indicaron testigos en la zona, dos buses impactaron violentamente, dejando a varios heridos. pic.twitter.com/6tG4xs0u0x — Omar Chira Fernández (@chira_fernandez) December 23, 2025

Fuerte congestión vehicular

Agentes de la Policía Nacional del Perú también se hicieron presentes en la escena para las diligencias de rigor. Los efectivos también intentan agilizar el intenso tráfico vehicular generado a raíz de este accidente ocurrido en plena hora punta.

Exitosa pudo conocer que la cola de autos y buses llegaría hasta la avenida Los Incas ocasionando malestar en los conductores. De igual forma, la PNP desvía el flujo vehicular por la avenida Retablo.

Además, los conductores de ambos vehículos serán llevados a la comisaría del sector para iniciar con las investigaciones del caso y dar con las razones del siniestro. Testigos aseguran que las unidades estaban en 'correteo' en búsqueda de pasajeros.

Es importante precisar que a pesar del importante número de víctimas que ha cobrado el sicariato y la extorsión en el Perú, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de las muertes en el país. Solamente hasta octubre de este 2025, el número de fallecidos por este hecho se encuentra cerca de los 3 mil casos en distintas partes del territorio.

En resumen, dos buses de transporte público de 'El Rápido' protagonizaron un violento choque en Comas en los cruces de las avenidas Universitaria y Jamaica. El siniestro dejó varios heridos los cuales ya fueron llevados a una clínica local.