Delincuentes armados asaltan departamento y se llevan bienes por más de S/ 13 mil

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo caso de robo agravado vuelve a encender las alertas en Tacna, luego de que delincuentes armados ingresaran violentamente a un departamento ubicado en la avenida Billinghurst, en pleno cercado de la ciudad. El hecho ocurrió la noche del último domingo y dejó como saldo a dos personas heridas, además de pérdidas materiales valorizadas en más de S/ 13 mil.

Intervención policial y activación del Plan Cerco

De acuerdo con el parte policial, personal de la Unidad de Emergencia (UNEME) tomó conocimiento del hecho tras una comunicación de la central de radio 105. Los agentes se constituyeron en el inmueble, donde se entrevistaron con los agraviados Cristian Jair López Aquise (29) y Óscar Romualdo Pihuaycho Ríos (27), quienes denunciaron haber sido víctimas de un robo agravado al interior de su vivienda.

Según relataron, cuatro delincuentes armados, todos varones y con el rostro cubierto con pasamontañas, ingresaron al departamento portando armas de fuego tipo pistola. Los sujetos redujeron a las víctimas con golpes de puño, patadas y amenazas directas, para luego amarrarlos con cintas plásticas.

Bienes robados y violencia extrema

Durante el asalto, los hampones sustrajeron una tablet Xiaomi, una tablet Apple, una PC gamer, una consola PS5, dos consolas PS3, cinco celulares de gama baja de distintas marcas, un iPhone 15 Pro Max, un Redmi Note 14, además de cinco billetes de 20 soles. Todo fue valorizado en aproximadamente 13 mil soles, consolidando el hecho como un grave robo agravado.

Entraron a las ocho y media de la noche, nos apuntaron con una pistola, nos golpearon y nos amarraron. Pensé que no salíamos vivos, declaró uno de los denunciantes, aún visiblemente afectado.

Añadió que fue golpeado en la cabeza, estómago y rostro, lo que obligó a su traslado a un hospital, donde recibió tres puntos en la cabeza.

Geolocalización permitió recuperar celulares

Tras el asalto, la UNEME activó el Plan Cerco en distintos puntos de la ciudad, utilizando la geolocalización GPS de uno de los celulares robados. Gracias a ello, se logró ubicar tres equipos móviles dentro de una mochila negra abandonada en un contenedor de basura, en la vía auxiliar de la avenida Aviación con calle Puno, en el distrito de Ciudad Nueva.

Al lugar también acudió personal de Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (OFRICRI), mientras que el hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes. Las víctimas indicaron que los delincuentes armados habrían huido en un vehículo gris, aparentemente utilizado como falso taxi, el cual ya estaría identificado por la Policía Nacional.

Las investigaciones continúan, mientras la Policía analiza cámaras de seguridad y posibles huellas dactilares halladas en los objetos recuperados, con el objetivo de identificar y capturar a los delincuentes armados involucrados.