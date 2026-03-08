Transportistas de carga pesada convocan a paro nacional: "Nuestra economía se encuentra en rojo"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú, Magno Salas, y el vicepresidente del Gremio de Transportistas y Conductores de Carga Pesada, Marlon Milla, explicaron las razones y exigencias que están impulsando el paro nacional indefinido para el 12 de marzo.

Alza en precio de diésel

En el programa En Defensa de la Verdad, Salas explicó que se están viendo afectados por el alza del precio de los combustibles, especialmente por el del balón de diésel: "Ha tenido una suba que pasa de los 20 soles el galón en planta y efectivamente ese es un problema", explicó y sostuvo que es un problema que se da desde que Petroperú tiene percances económicos pero que recién ante la crisis de combustibles los transportistas se vieron afectados.

Por su parte, Milla, expresó que ante la inatención del Gobierno, es el propio Ejecutivo el que los empuja a tomar una medida de fuerza para llamar la atención de la población.

"El Gobierno nos está orillando a parar las operaciones porque ya nuestra economía se encuentra en rojo, nuestras estructuras de costos en operaciones ya no dan mas. Estamos al igual que Petroperú, en rojo, en pérdida, los transportistas no van a perder un sol mas", señaló.

Piden aplicar Ley N° 31886

En ese sentido, pidieron que se aplique la Ley N° 31886, que promueve la competencia en el servicio de transporte terrestre, para que de esta manera su sector pueda seguir operando en el país.

"Pedimos hoy día que para nosotros poder suspender el paro que se viene el día 12, se aplique la Ley 31886 de la libertad vigilada, la generará un sinceramiento en todos los fletes de los transportistas. El Gobierno se va a beneficiar si, porque va a ver un incremento del cobro de los impuestos, el transportista se va a beneficiar si, porque vamos a cobrar un flete real", indicó.

Asimismo, Milla informó que tras la convocatoria a paralización no han tenido comunicación con el Ejecutivo, algo que impulsa a que continúen con la medida. Por otro lado, informó que lo que causaría un aumento en el precio de los productos sería la especulación de los mayoristas, que ya elevaron el precio por el alza de combustibles pese a que los fletes no aumentaron.

Es por ello que señalaron que se están viendo obligados a convocar a un paro de transportes nacional e indefinido desde el 12 de marzo, debido a que el Gobierno los obligó con la falta de atención y sus números en rojo.