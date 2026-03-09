Sociedad Peruana de Hidrocarburos asegura que alza en el GLP, diésel y gasolina es por el conflicto en Medio Oriente

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, se pronunció sobre el alza en los precios de los combustibles y aseguró que se da por el conflicto armado que se viene registrando en el Medio Oriente.

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Cantuarias consideró que las medidas adoptadas por el Gobierno compensan el sobrecosto que se registra a partir del desabastecimiento del GNV tras la deflagración del ducto de TGP.

"Este sobrecosto, en términos de la gasolina, aquí se nos ha juntado una tormenta perfecta. El incremento del precio de la gasolina, del diésel y el GLP tiene que ver con el contexto internacional, con el conflicto en el Medio Oriente, hoy ha abierto el mercado con el precio del crudo a 107 dólares, esto nos pega durísimo. 75% del diésel y las gasolinas las importamos y el 30% del GLP, totalmente expuestos", expresó.

Pese al problema que se vive hoy con el GNV, consideró que los buses de transporte público y los camiones de carga pesada deben convertirse para usar este combustible y no descartó que la crisis actual tenga impactos económicos.

"Porque es la energía que producimos al 100% y tiene precio regulado. Diésel, gasolina y GLP está subiendo de precio, el gas natural no sube de precio porque tiene precio regulado. (...) Sin duda aquí van a haber algunos impactos económicos de esto, que tiene que ver en el caso del sistema eléctrico, ahí va a haber un incremento y en gran medida lo van a tener que asumir las generadoras y una parte se va a trasladar a las tarifas", explicó.

Largas colas en grifos y aumentos de pasajes

El desabastecimiento de GNV que ha causado una alta demanda del GLP y gasolina continúa golpeando al bolsillo de la población. Esto se ve reflejado en la decisión de un grupo de transportistas de Chorrillos quienes anunciaron el aumento del pasaje por la problemática de combustibles.

Los conductores de la ruta San Genero que cubre desde la avenida San Juan hasta el paradero Pacífico de Villa, pasando por avenidas sumamente importantes para la población, han anunciado que desde este domingo 8 de marzo subirá el pasaje.

"Se comunica al público en general, que por motivo de los precios elevados del petróleo, se incrementará el costo del pasaje a partir del domingo 8 de marzo, hasta que se restablezcan los precios normales en los grifos. (...) Por el momento no se aceptará carnet de medio pasaje, ya que el Ministerio de Educación declaró clases remotas", informaron.

