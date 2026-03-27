Petroperú podría recibir financiamiento de fondos privados, según Montero: "Están interesados"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, se pronunció este viernes 27 de marzo sobre la crisis institucional y financiera que atraviesa Petroperú, la cual generó que el Poder Ejecutivo dispusiera su reorganización el 31 de diciembre de 2025, con la publicación del Decreto de Urgencia N.º 010-2025.

Sobre esta problemática que afronta la empresa estatal, el exfuncionario de la administración de Dina Boluarte Zegarra reveló en Exitosa que existen fondos privados internacionales dispuestos a invertir en la compañía para asumir sus pasivos; no obstante, fue cauto en decir que esta opción hay que "estudiarla con detenimiento".

Petroperú tiene que financiar sus deudas inmediatamente

Con referente a la deuda financiera que mantiene Petroperú a la fecha, Montero Cornejo mencionó en "Hablemos Claro" que la suma asciende a 6 000 millones de dólares y que tan solo para este 2026, hay un pago por realizar por concepto de servicio de deuda de 2 000 millones de dólares.

Teniendo en cuenta, que para el tramo del 2027 al 2030 hay un monto programado de 1 000 millones dólares, así como para el año 2032, y que en 2047 se debe realizar el pago restante de 2 000 millones de dólares, Montero Cornejo plantea el refinanciamiento de la deuda porque en este momento no cuenta con el capital suficiente para asumirla como tal.

"No podemos pagar en el año 2026, 2 000 millones de dólares, y del 2027 al 2030, 1 000 millones más no se puede. Ese paquete de 3 000 millones de dólares de servicio de deuda se tiene que refinanciar a 10 años para poder hacer viable las finanzas de Petroperú", sostuvo.

Otro diagnóstico realizado por el exministro, es que la empresa necesita 1 800 millones de dólares de 'caja' para comprar crudo, vender y así empezar un nuevo ciclo productivo, a fin de evitar, por ejemplo, que siga comprando crudo a pagos diferidos, como lo viene haciendo a la fecha a 180 días, situación que le puede generar la compra del crudo "más caro del mundo".

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que existen fondos privados interesados en invertir en Petroperú ante la deuda que afronta. "Hay opciones sobre la mesa, hay que estudiarlo con detenimiento", indicó.



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Designan a nuevo presidente del directorio de la empresa

La empresa estatal Petroperú informó este jueves 26 de marzo, la designación del economista Roger Arévalo Ramírez como nuevo presidente del directorio de la compañía, cargo que asume a partir de la fecha en mención.

A través de sus plataformas oficiales, la entidad mencionó que el nombramiento se dio como resultado de la elección realizada por la Junta General de Accionistas, con la finalidad de fortalecer la gobernanza corporativa y la sostenibilidad financiera de la empresa, en línea con sus "objetivos de mejora" con respecto a su gestión y desempeño operativo.

Roger Arévalo Ramírez reemplaza en el cargo a Edgar Leónidas Zamalloa Gallegos, quien asumió funciones el último 7 de marzo. No obstante, este no es el único cambio en el directorio de la corporación, puesto que, también designó a Richard Abel Almerco Soto como nuevo miembro del directorio de la empresa en calidad de director independiente, sustituyendo a Miguel Flores Bahamonde del puesto en mención, quien en la previa había presentado su renuncia al puesto.

Vale mencionar, que el directorio queda conformado con Carlos Villalobos Dulanto, Carlos Linares Peñaloza, Julio César de la Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, este último en representación de los trabajadores.